Uniunea Salvați România a anunțat că proiectul legislativ depus în Parlament are ca obiectiv limitarea promovării publice a ideologiei comuniste. Inițiativa prevede interzicerea ridicării sau menținerii în spații publice, cu excepția muzeelor, a statuilor, plăcilor comemorative sau altor însemne care promovează personalități reprezentative ale comunismului.

De asemenea, proiectul interzice atribuirea numelor unor astfel de personalități străzilor, piețelor, parcurilor sau altor locuri publice, precum și organizațiilor, indiferent de forma lor juridică. Potrivit inițiatorilor, măsurile urmăresc alinierea României la standarde similare celor existente în cazul ideologiilor fasciste sau legionare.

Inițiativa legislativă introduce sancțiuni penale pentru promovarea ideilor și doctrinelor comuniste. Concret, sunt prevăzute pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani pentru promovarea publică a comunismului, precum și pedepse mai aspre, de la 3 la 10 ani, pentru inițierea, constituirea, sprijinirea sau aderarea la organizații cu caracter comunist.

Corina Atanasiu, una dintre inițiatoarele proiectului, a transmis că nostalgia față de comunism nu este un fenomen inofensiv și că aceasta poate alimenta curente extremiste, motiv pentru care este necesară o intervenție legislativă clară.

„Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu preţul drepturilor noastre. Nu putem construi un viitor prosper pe o istorie falsificată. Prin acest proiect de lege, punem bariere în faţa reabilitării unui regim al terorii şi ne asigurăm că România rămâne ferm ancorată în valorile europene, departe de umbrele autoritarismului”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu, una dintre iniţiatoarele proiectului legislativ.

În același context, Cristian Ghinea a arătat că glorificarea comunismului este rezultatul unei propagande persistente și că România democratică trebuie să se protejeze de astfel de tendințe.

„Ceauşismul este o boală mintală îndelung cultivată de sistemul securist de după 1989. Cel mai stupid economic regim din istoria României, care ne-a agresat cu propaganda când eram copii, o combinaţie de comunism ratat şi fascism eşuat, capul său a fost, pe bună dreptate, împuşcat, dar ne-am ales cu o armată de ceauşei care tânjesc să fie ca el. De aici politici proaste şi memorie defectă. Securiştii lui Ceauşescu vor ceauşism fără Ceauşescu, cu ei la butoane. România democratică şi europeană are nevoie să se apere de această agresiune. Românii care îl regretă pe Ceauşescu sunt victime ale propagandei încă prezente, al unor fantasme de gen «reindustrializare» sau «prin noi înşine», forme perverse de stupiditate ceauşistă”, a spus senatorul USR Cristian Ghinea.

USR susține că actuala legislație, respectiv OUG nr. 31/2002, interzice simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, însă nu conține prevederi similare referitoare la regimul comunist. Potrivit partidului, acest vid legislativ permite glorificarea publică a torționarilor și simbolurilor comuniste.

Remus Negoi a explicat că inițiativa nu are ca scop răzbunarea, ci clarificarea istorică și asumarea crimelor împotriva umanității comise în perioada comunistă.

„Nu putem cere tinerelor generaţii să îşi apere libertăţile dacă nu le arătăm limpede cine şi cum le-a răpit cândva. Nu putem construi o Românie dreaptă pe fundaţia unei uitări convenabile. Justiţia nu trebuie să aibă termen de expirare atunci când este vorba despre crime împotriva umanităţii. Această iniţiativă nu este despre răzbunare. Este despre adevăr, despre dreptate şi despre normalizarea memoriei naţionale. Este despre închiderea unei răni deschise cu ajutorul legii – nu cu uitare, ci cu asumare. Adevărul nu moare. Doar aşteaptă ca cineva să aibă curajul să-l spună cu voce tare”, a spus şi senatorul USR Remus Negoi.

USR mai arată că proiectul a fost depus în contextul intensificării discursurilor publice favorabile regimului comunist și fostului lider Nicolae Ceaușescu, considerat responsabil pentru represiune, opresiune și încălcarea drepturilor fundamentale ale românilor.