AUR a cerut președinților celor două Camere, prim-ministrului și președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separației puterilor în stat. Partidul susține că anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în interiorul sistemului judiciar constituie o interferență a politicului în justiție, care poate afecta grav independența magistraților.

Reprezentanții formațiunii explică în comunicatul oficial:

„Preşedintele Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie, de legi şi alege să intervină brutal în sistemul de justiţie din România. Anunţul făcut de acesta privind organizarea unui aşa-zis referendum în interiorul corpului magistraţilor reprezintă o nouă şi gravă interferenţă a politicului în justiţie. A spune public că, în funcţie de un vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgenţă este o ameninţare directă la adresa independenţei puterii judecătoreşti. Aceasta nu este o opinie politică, ci un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească. Într-un stat de drept, asemenea conflicte sunt soluţionate de Curtea Constituţională a României, care are obligaţia de a apăra principiul separaţiei puterilor în stat”.

Potrivit AUR, situația reclamă intervenția CCR pentru a clarifica limitele competențelor președintelui în raport cu autoritățile judiciare. Formațiunea consideră că sesizarea este justificată pentru protejarea separației puterilor și prevenirea oricărei ingerințe politice în actul de justiție.

Partidul atrage atenția că declarațiile Președintelui constituie un mesaj periculos pentru sistemul judiciar.

„Conflictul este unul direct şi cât se poate de evident între Preşedintele României şi puterea judecătorească, iar aceste instituţii au dreptul, conform Constituţiei, de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la conflictele juridice de ordine constituţională dintre autorităţile publice. Prin declaraţiile sale, Nicuşor Dan transmite un mesaj periculos: că nu respectă independenţa justiţiei şi că îşi permite să ordone instituţiilor-cheie ce să facă. Ameninţarea cu desfiinţarea sau forţarea plecării CSM este o interferenţă brutală, fără precedent, care subminează statul de drept”, explică AUR.

Formațiunea subliniază că președintele nu are competența constituțională de a organiza un referendum în cadrul sistemului judiciar, argumentând că există deja un vot național care exclude ingerința politică în justiție.

„Mai mult, Preşedintele nu are ce referendum să convoace în interiorul sistemului de justiţie. Există deja un referendum naţional, validat prin votul românilor, care a stabilit clar contrariul: fără intervenţii politice în justiţie şi fără ordonanţe de urgenţă care să o afecteze. Astăzi, Nicuşor Dan încalcă tocmai voinţa populară exprimată atunci. Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a interveni, direct sau indirect, în organizarea şi funcţionarea autorităţii judecătoreşti. Justiţia este o putere distinctă în stat, iar independenţa acesteia este garantată prin Constituţie, inclusiv prin rolul Consiliului Superior al Magistraturii, care nu poate fi subminat prin iniţiative politice sau consultări populare cu caracter manipulativ”, se arată în comunicat.

Potrivit AUR, această tentativă subminează rolul constituțional al CSM și poate influența deciziile privind funcțiile de conducere din cadrul parchetelor.

Partidul recunoaște că sistemul judiciar se confruntă cu provocări, însă atrage atenția că miza principală a demersului este controlul politic asupra numirilor la vârful parchetelor, domeniu în care CSM are un rol esențial.

„Puterea de astăzi inventează reguli neconstituţionale pentru a-şi atinge obiectivele, exact cum a procedat şi anul trecut pe 6 decembrie, atunci când a fost anulat votul a aproape 10 milioane de români. AUR atrage atenţia că un referendum nu poate fi folosit ca instrument de presiune politică asupra Justiţiei şi nici ca pretext pentru a redesena echilibrul constituţional dintre puterile statului. Orice tentativă de a transfera decizia privind organizarea Justiţiei din cadrul constituţional către un exerciţiu populist reprezintă un pericol real pentru statul de drept. Este ironic şi profund îngrijorător faptul că acelaşi preşedinte care invocă public „lupta împotriva extremismului” şi „apărarea democraţiei” este cel care forţează limitele Constituţiei şi încearcă să subordoneze Justiţia voinţei politice, relativizând rolul instituţiilor fundamentale ale statului”.

AUR anunță că va continua să folosească toate instrumentele legale pentru a apăra separația puterilor în stat și independența judiciară, subliniind că acțiunile actuale nu constituie reforme, ci un atac asupra justiției. Formațiunea mai precizează că va urma o strategie națională de opoziție și că va apela la toate instrumentele prevăzute de Constituție pentru a proteja ordinea constituțională.