Nicușor Dan este vizat de o solicitare oficială de suspendare din funcție, transmisă Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, în contextul declarațiilor sale recente despre organizarea unui referendum în rândul corpului magistraților.

Cererea a fost inițiată de senatorul Ninel Peia, reprezentant al grupului parlamentar PACE – Întâi România, care susține că există premisele constituționale pentru declanșarea procedurii prevăzute de articolul 95 din Legea fundamentală.

Demersul se află, în acest moment, în faza de strângere a semnăturilor necesare. Conform Constituției, este nevoie de acordul a cel puțin o treime dintre deputați și senatori pentru ca solicitarea să fie înregistrată oficial și supusă votului în ședință comună. Inițiatorii afirmă că documentul este susținut de parlamentari din mai multe grupuri și că listele de semnături sunt anexate cererii.

În documentul transmis conducerii Parlamentului se arată că, în ultimele zile, președintele ar fi intervenit public și repetat în chestiuni care țin de funcționarea sistemului judiciar și de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Autorii cererii susțin că aceste intervenții contravin rolului constituțional al șefului statului și afectează echilibrul dintre puterile statului.

Textul solicitării subliniază că președintele ar fi depășit atribuțiile de mediator între instituții și ar fi exercitat presiuni publice asupra magistraților. În acest context, inițiatorii consideră că sunt îndeplinite condițiile pentru a discuta despre „fapte grave” care justifică suspendarea temporară din funcție, urmând ca decizia finală să fie luată prin referendum național.

În cererea oficială sunt prezentate mai multe motive care, în opinia semnatarilor, susțin necesitatea suspendării președintelui. Un prim capitol se referă la atacuri asupra independenței justiției, fiind menționate declarații publice prin care ar fi fost contestată autoritatea și legitimitatea deciziilor CSM.

Un alt punct central îl reprezintă intenția anunțată de Nicușor Dan de a organiza un referendum adresat exclusiv membrilor sistemului judiciar. Inițiatorii cererii consideră că o astfel de consultare reprezintă o ingerință directă într-un organ constituțional autonom și că subminează principiul separației puterilor în stat. În document se arată că aceste acțiuni pot genera presiuni asupra magistraților și pot afecta percepția publică asupra imparțialității justiției.

Cererea mai invocă și încălcarea rolului constituțional al președintelui, așa cum este definit de articolele 80 și 95 din Constituție. Potrivit semnatarilor, șeful statului trebuie să vegheze la respectarea Constituției și să medieze între puteri, nu să influențeze decizii legislative sau judiciare. În opinia acestora, astfel de inițiative creează precedente care pot destabiliza funcționarea instituțiilor democratice.

Documentul se încheie cu solicitarea explicită de suspendare din funcție a președintelui României și cu cererea ca, în cazul aprobării în Parlament, să fie organizat un referendum național în termenul prevăzut de lege. Propunerea urmează să fie adusă la cunoștința președintelui, care are dreptul să ofere explicații în fața Legislativului.

„Către: Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului În temeiul prevederilor art. 95 din Constituția României, și ale Art. 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, vă înaintăm CEREREA privind SUSPENDAREA DIN FUNCȚIE a PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, Nicușor Dan inițiată de mai mult de o treime din numărul total al deputaților și senatorilor, conform listelor cu semnături anexate. În numele inițiatorilor, Ninel PEIA Senator al României Chestor al Senatului Grup PACE – Întâi România Stimate Domnule Președinte al Senatului, Mircea Abrudean Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu Subsemnații, deputați și senatori, în baza prevederilor art. 95 din Constituția României, formulăm următoarea CERERE privind SUSPENDAREA DIN FUNCȚIE a PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, Nicușor Dan În ultimele zile, s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistratilor și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept. Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție. Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției (art. 133). Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale Motive

I. Atacuri asupra independenței justiției 1) Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. 2) Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat 3) Acțiunile sale generază presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției. II. Încălcarea principiului separației puterilor în stat 1) Președintele a încercă să influențeze decizii legislative și judiciare, depășind rolul său de mediator. 2) Astfel de ingerințe destabilizează echilibrul puterilor și creează un precedent periculos pentru democrația românească. III. Încălcarea Constituției și atribuțiilor prezidențiale

1) Conform art. 80 alin. (2) și art. 95 din Constituție, Președintele trebuie să vegheze la respectarea Constituției și să medieze între puterile statului. 2) Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului. Având în vedere gravitatea faptelor și consecințele lor asupra statului de drept și funcționării instituțiilor publice, solicităm suspendarea din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituția României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoștința Președintelui și să fie organizat referendum conform prevederilor legale. În numele inițiatorilor, Ninel PEIA Senator al României Chestor al Senatului Grup PACE – Întâi România”.

Disputa a fost declanșată după declarația publică a președintelui, făcută la Palatul Cotroceni, referitoare la intenția de a consulta corpul magistraților printr-un referendum intern. Nicușor Dan a precizat că demersul ar urma să aibă loc în luna ianuarie și să includă o singură întrebare legată de modul în care CSM acționează în raport cu interesul public.

„Față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus Nicușor Dan în declarația de presă de la Palatul Cotroceni, înainte de întâlnirea de mâine cu magistrații”, a subliniat preşedintele.

Anunțul a generat reacții imediate din zona politică și juridică, fiind invocate limitele constituționale ale atribuțiilor prezidențiale. Constituția prevede că președintele poate convoca referendumuri doar cu participarea întregului electorat și numai pe teme de interes național, după consultarea Parlamentului.

În același timp, legea fundamentală stabilește că CSM este garantul independenței justiției, iar rolul președintelui în raport cu acest organism este limitat la prezidarea ședințelor, fără a putea decide asupra structurii sau existenței sale. Aceste prevederi sunt invocate de inițiatorii cererii de suspendare ca argument central în evaluarea constituționalității demersului anunțat de șeful statului.

Pe fondul acestor tensiuni, președintele a anunțat că va avea o întâlnire publică cu magistrați care doresc să își asume deschis dialogul. Nicușor Dan a vorbit despre existența unor temeri și despre solicitări de întâlniri confidențiale, invocând posibile presiuni resimțite de unii membri ai sistemului judiciar.

„Au existat mesaje de influențare, intimidare. Apoi, multă lume, din ce o să vedem, multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10:00, vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine.”

Inițiativa anunțată de președinte, care face parte din puterea Executivă, intră însă în coliziune cu prevederile Constituției, în contextul raporturilor dintre puterile statului. Legea fundamentală nu conferă președintelui atribuția de a declanșa referendumuri limitate la alte puteri ale statului sau la categorii profesionale distincte și nici competența de a desființa Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit Constituției, CSM este garantul independenței justiției, iar rolul președintelui în raport cu acest organism este limitat la prezidarea ședințelor, fără a interveni în structura sau funcționarea sa.

Constituția României prevede că președintele statului are posibilitatea de a iniția referendumuri, însă doar de tip național, cu participarea întregului corp electoral. Consultările populare pot fi organizate exclusiv pe teme de interes general și numai după respectarea procedurilor constituționale stabilite.

Are.90 din Constituție spune clar că:

„Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional”.

În plus, are 133 din Constituție, declară Consiliul Superior al Magistraturii chiar garantul independenței Justiției. Potrivit alin 6 din același articol, Nicușor Dan poate doar prezida ședințele CSM (lucru pe care nu l-a făcut până acum) și doar atât.

În ceea ce privește Justiția, considerată putere separată a statului, Constituția limitează atribuțiile președintelui României, membru al puterii Executive. Șeful statului poate, prin decret prezidențial, să numească sau să revoce membri ai sistemului judiciar, inclusiv judecători și procurori, și deține decizia finală privind numirea procurorilor șefi ai Parchetului General, DIICOT și DNA.