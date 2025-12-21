Președintele Nicușor Dan a transmis că, dacă se confirmă că anumite decizii nu servesc interesul public, CSM ar trebui să fie înlocuit de urgență. El a explicat că sesizările primite de la magistrați indică existența unui grup de membri ai CSM și ai conducerilor instanțelor care acționează în propriul interes, iar activitatea profesională a altor judecători depinde frecvent de deciziile discreționare ale acestui grup.

De asemenea, șeful statului a arătat că și promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au făcut adesea pe criterii de obediență față de acest grup, și nu pe baza profesionalismului.

”Cred că situaţia în care suntem este gravă, prin faptul că există această suspiciune cu privire la integritatea din sistemul judiciar. Şi faţă de această situaţie pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă magistraţii, în ansamblul lor, spun că da, CSM acţionează în interes public, vom continua cu discuţiile legislative, dar dacă vor spune în majoritatea lor că nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgenţă”, a subliniat preşedintele.

”Inclusiv promovările la ICCJ s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”, a sintetizat preşedintele conţinutul sesizărilor primite. ”Am adus aici, în mod integral, toate mesajele pe care le-am primit de la magistraţi, la ochi sunt cam 2000 de pagini şi eu personal am apucat să citesc cam două treimi. Colegii mei au citit tot şi au făcut şi un material de sinteză pe care o să vi-l comunic”, a spus preşedintele la Palatul Cotroceni, într-o declaraţie de presă.

Președintele a apreciat implicarea celor care au transmis sesizări, considerând gestul lor unul responsabil în contextul situației din justiție.

”În cele ce s-au scris, sunt mai multe tipuri de chestiuni. Sunt propuneri foarte interesante despre cum să se operaţionalizeze, să se flexibilizeze anumite procese din justiţie. De exemplu, scrie un procuror că, pentru cazuri de infracţiuni cu pedeapsă redusă, în care acel inculpat mărturiseşte şi este de acord că aşa s-a întâmplat, că regretă faptele, în loc ca procedura să dureze 3 zile, ea nu se poate să nu dureze mai puţin de 6 luni şi asta încarcă bineînţeles activitatea şi a parchetelor şi a instanţelor. Deci acesta este un tip de lucruri care trebuie avute în vedere şi sunt foarte multe astfel de propuneri”, a arătat preşedintele.

Președintele a subliniat că, deocamdată, este vorba doar de sesizări, a căror veridicitate va fi stabilită pe baza probelor și printr-un proces care poate dura.

”Sunt semnalate chestiuni foarte grave cu privire la sistemul de justiţie şi o să găsiţi în acest material de sinteză pe cele mai importante dintre aceste acuze la adresa sistemului. În primul rând, faptul că în cadrul conducerilor instanţelor rolul preşedintelui este decisiv, prin faptul că el numeşte vicepreşedinţii şi toţi ceilalţi membri ai organelor de conducere şi, în felul acesta, puterea şefilor instanţelor este foarte mare. Mai important, prin această putere, este influenţat modul de promovare la instanţele superioare. Şi inclusiv, repet, sub rezerva dovedirii acestor fapte, ni se sesizează cazuri în care sunt oameni în sistem, membri ai corpului magistraţilor, care nu promovează, pentru că au avut, la un moment dat, opinii critice fie faţă de CSM, fie faţă de conducerea instanţelor”, a mai spsu Nicuşor Dan.

Președintele a menționat că există semnale privind delegări și detașări considerate „măsuri arbitrare”.

”Inclusiv ni se semnalează cazuri în care se deleagă încrucişat de la, de exemplu, un tribunal la alt tribunal din raza aceleiaşi Curţi de Apel şi, de asemenea, ni se semnalează o atitudine discreţionară a Inspecţiei Judiciare”, a mai spus el.

”Atunci, se spune asta cu subiect şi predicat, inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism, cu atât mai mult cu cât legea din 2022 a scos proba scrisă la promovări, inclusiv la Înalta Curte”, a arătat preşedintele.

Președintele a explicat că sesizările primite semnalează două tipuri de probleme: unele țin de legislație, iar altele sunt recurente și pot fi abordate pe termen scurt. Nicușor Dan a subliniat necesitatea clarificării criteriilor de promovare, a modului de alegere a membrilor colegiilor de conducere ale instanțelor prin vot intern, și a procedurilor de delegare și detașare, pentru a reduce posibilitatea deciziilor discreționare. El a precizat că aceste aspecte legislative ar trebui să fie prioritare în perioada imediat următoare.