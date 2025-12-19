În cadrul intervenției sale la România TV, Victor Ponta a abordat explicit propunerile avansate de USR pentru două portofolii considerate esențiale, Apărarea și Economia, exprimând rezerve ferme față de persoanele nominalizate și față de logica politică din spatele acestor decizii.

Fostul premier a făcut referire directă la posibilitatea ca Radu Miruță să fie mutat de la un minister la altul, precum și la numirea lui Irineu Darău la conducerea Ministerului Economiei.

Ponta a susținut că aceste propuneri nu sunt rezultatul unei dezbateri interne sau al unei evaluări bazate pe competență, ci ar face parte dintr-o strategie mai largă, pe care o contestă. El a afirmat că schimbările de acest tip ar putea afecta stabilitatea instituțională, mai ales în domenii sensibile precum apărarea națională și gestionarea resurselor economice.

În același context, fostul prim-ministru a criticat modul în care USR ar reacționa diferit în funcție de situațiile politice care îi avantajează sau nu, invocând exemple din trecut legate de demisii și moțiuni parlamentare. Declarațiile sale au fost formulate într-un registru polemic, dar prezentate ca o analiză a comportamentului politic al partidului.

„Și la demisii e la fel, ei ies în stradă când e vorba să demisioneze Ponta, dar când se votează în Parlament o moțiune împotriva unui ministru, atunci nu îi interesează. Atunci desființați-l de tot, că oricum nu țineți cont de el decât dacă vă convine. Desființați ICCJ, dacă nu vrea Savonea să facă ca voi. Desființați și DNA, că nu fac dosare cum făcea Kovesi, care «decapa». E Moldova lângă noi, doamna președinte i-a dat afară pe toți judecătorii care nu-i plăceau, hai să facem la fel. Dar ei sunt pro-europeni. Câți au fost în piață, 100, 300? Dacă majoritatea e slabă, să ne conducă bolșevicii”, a declarat Victor Ponta.

Pe lângă tema remanierilor și a propunerilor pentru ministere, Victor Ponta a extins discuția către situația din sistemul judiciar, despre care a spus că ar fi vizat de presiuni politice constante. În opinia sa, anumite atacuri publice la adresa justiției nu sunt întâmplătoare, ci ar avea scopul de a influența funcționarea instanțelor și a structurilor de conducere din domeniu.

Fostul premier a susținut că miza reală ar fi protejarea unor lideri sau foști lideri USR de dosare penale aflate în lucru, menționând explicit numele lui Vlad Voiculescu ca exemplu. El a afirmat că, în această logică, orice magistrat sau structură care nu răspunde așteptărilor politice ar deveni ținta unor campanii de contestare.

În acest context, Ponta a vorbit despre rolul actualei conduceri din justiție, apreciind că există o rezistență instituțională care ar împiedica, cel puțin în prezent, o eventuală acaparare politică a sistemului. A făcut referire la persoane din conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, despre care a spus că nu ar ceda presiunilor.

„Cred că nu, pentru că acum au un adversar care nu se lasă intimidat. Pe doamna Savonea. Ei au pus ținta pe ea pentru că nu ascultă de ei. Nu o să asculte nici în continuare. Cu CSM, cu toți ceilalți. Vă dați seama, în momentul în care Kovesi s-a pus prima pe listă, și-a dat seama toată lumea despre ce e vorba. Că doamna rămâne fără serviciu și trebuie să revină în România, la decapat. Premierul e de acord cu USR, dar președintele nu prea”, a mai spus fostul premier.

Un alt punct central al intervenției lui Victor Ponta a fost legat de relația dintre USR și ceea ce el a numit influențe externe, pe care le-ar considera decisive în promovarea partidului la guvernare. Fostul premier a declarat că, din perspectiva sa, USR ar acționa în acord cu interese din afara României, cu efecte negative asupra economiei naționale.

Ponta a afirmat că politicile promovate de acest partid ar duce la blocarea investițiilor interne și la dificultăți majore pentru firmele românești, ceea ce ar favoriza ieșirea capitalului din țară. El a descris un mecanism economic pe care l-a prezentat ca fiind dezavantajos pentru statul român, în care împrumuturile externe ar genera beneficii în principal pentru creditorii din afara țării.

În cadrul aceleiași intervenții, fostul prim-ministru a susținut că aceste decizii ar avea ca rezultat acumularea de datorii publice, fără ca fondurile să fie reinvestite eficient în economia locală. Declarațiile sale au fost formulate într-o cheie critică, accentuând ideea pierderii controlului economic.