Radu Miruță a precizat că este vorba despre aproximativ 15 sau 20 de sesizări. El a menționat că inclusiv în ziua declarațiilor a mai transmis două astfel de sesizări. Acestea vizează în principal contracte suspecte și fraudări ale concursurilor, aspecte pe care ministrul le consideră sursa unor contracte nelegale ulterioare.

Ministrul a explicat că, anterior, despre Ministerul Economiei nu au apărut multe informații publice. El acuză că foștii miniștri se aflau într-o stare de confort, în care, în interiorul instituției, se derulau afaceri aflate la limita legalității.

Totodată, a subliniat că stabilirea caracterului ilegal al acestor fapte nu este atributul său, ci al Parchetului, motiv pentru care a decis să trimită toate neregulile descoperite către organele competente.

În acest context, Radu Miruță a arătat că a trimis Corpul de control în minister și că, în urma verificărilor, au fost descoperite documente relevante. Printre exemplele oferite se numără situații de la Salrom, unde ar fi fost inițiat un contract pentru realizarea unui film video de 30 de secunde, în valoare de 800.000 de lei plus TVA.

„Despre Ministerul Economiei, înainte nu se auziseră prea multe lucruri, pentru că miniştrii erau într-o stare de confort fantastică, ca, în interiorul acelor ziduri să se desfăşoare afaceri, la limita legalităţii, pentru că dincolo de legalitate nu trebuie să le afirm eu, trebuie să le dovedească parchetul şi, slavă Domnului, în perioada asta am trimis destul de multe nereguli pentru care oficial Parchetul va decide care sunt următorii paşi. Am trimis Corpul de control, am descoperit documente. (…) Au fost destul de multe, nu le mai ţin sirul. Chiar astăzi am trimis vreo două, cred”, a spus ministrul Radu Miruţă la Prima News.

De asemenea, el a semnalat achiziții de combine destinate forării în salină, care nu respectau criteriile pentru care au fost cumpărate. Potrivit ministrului, pe aceste utilaje ar fi fost aplicate certificate sub formă de autocolant doar pentru a se pretinde îndeplinirea unor cerințe, iar prețurile de achiziție ar fi fost mult peste valoarea reală, de la aproximativ 200.000 de euro până la sume de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi.

Radu Miruță a mai spus că, pe măsură ce au fost analizate aceste situații, a ieșit la iveală modul în care au fost organizate concursurile pentru ocuparea unor funcții, fără respectarea procedurilor legale. În opinia sa, selecțiile au fost doar simulate, astfel încât, sub aparența respectării regulilor, anumite persoane să obțină contracte de mandat pe patru ani, cu indicatori de performanță minimali, precum prezența la serviciu timp de opt ore și respectarea programului de dimineață.

„Când vezi la Salrom un contract pornit pentru montarea unui film video de 30 secunde de 800.000 de lei plus TVA, cred că colegii dumneavoastră din regie care montează emisiunea asta zâmbesc sau sunt iritaţi de munca pe care o fac ei şi ce bani primesc în altă parte. Când vezi achiziţii de combine care ar trebui să foreze în salină, care nu respectă criteriile pentru care sunt cumpărate şi se lipeşte cu autocolant pe ele un certificate, doar ca să spună că respectă nu ştiu ce cerinţe şi care se cumpără la un preţ de la 200.000 de euro, la 35 de miliarde, diferenţă faţă de valoarea reală, te gândeşti că acolo nu este o chestiune de greşeală întâmplătoară. Şi când începi să descoşi asta, să vezi cum au ajuns cei care au decis asta şi să vezi că au fost organizate concursuri de împrejurări, nerespectându-se sub nicio formă procedura, s-a mimat o selecţie, ca sub umbrela acestei selecţii să primească un contract de mandat de 4 ani cu nişte indicatori de performanţă care spuneau că trebuie să te duci 8 ore la serviciu şi să nu întârzii dimineaţa ….Ei bine, eu am lucrat în mediul privat, eu nu voi sta ministru nici la apărare, nici în altă parte şi să înghit astfel de lucruri”, a conchis ministrul.

Ministrul a făcut mai multe declarații și după ce a fost propus pentru portofoliul de la Ministerul Apărării, decizie care a stârnit mai multe controverse. El a susținut că este necesară o comparație între studiile miniștrilor Apărării din anii ’90 până în prezent și propria sa pregătire profesională.

Radu Miruță a explicat că, în cadrul USR, au fost analizate criteriile necesare pentru ca activitatea Ministerului Apărării să poată fi pusă mai rapid pe picioare în contextul venirii unui nou ministru. El a precizat că punctul comun al opțiunilor discutate a fost implicarea sa în programul de înzestrare al Armatei Române, SAFE, program de care s-a ocupat direct. Ministrul a subliniat că, în opinia sa, experiența acumulată în cele șase luni la Ministerul Economiei demonstrează capacitatea sa de a reorganiza și eficientiza o instituție care nu funcționa corespunzător.

„Ne-am uitat care sunt criteriile pentru ca ce se întâmplă la Ministerul Apărării să fie pus mai repede pe picioare, din perspectiva venirii unui nou ministru şi punctul comun între opţiunile pe care le aveam la USR a fost acea implicare în acel program de înzestrare al Armatei Române, SAFE, de care m-am ocupat. Cred, în estimarea mea, că în cele şase luni la Ministerul Economiei am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona”, a spus ministrul la Prima News.

În legătură cu desemnarea sa la conducerea Ministerului Apărării Naționale, Miruță a precizat că aceasta a fost o propunere venită din partea colegilor din conducerea partidului, propunere pe care a catalogat-o drept onorantă. El a mai arătat că această nominalizare a apărut în urma evaluării capacității sale de a face față provocărilor specifice domeniului apărării.

Întrebat despre lipsa unor studii în domeniul militar, Radu Miruță a susținut că analiza trebuie făcută prin raportare la pregătirea miniștrilor Apărării din ultimele decenii și la propriile sale studii. El a explicat că formarea sa în inginerie software și comunicații îi conferă un profil tehnic relevant pentru gestionarea unor domenii complexe.

„Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”, a mai spus Miruţă.

Ministrul Economiei a mai menționat că există o dezbatere legitimă privind necesitatea ca Ministerul Apărării să fie condus de un militar sau de un civil. În opinia sa, varianta unui control civil poate compensa structura strict militară, din perspectiva controlului politic. El a făcut referire la faptul că Serviciul Român de Informații, deși este un serviciu de intelligence, este supus controlului civil, subliniind că militarii își îndeplinesc atribuțiile profesionale, dar că este necesară și o răspundere politică pentru gestionarea fondurilor publice.

Radu Miruță a atras atenția asupra importanței controlului politic asupra bugetelor administrate de Ministerul Apărării, în contextul în care România este stat membru NATO și se află la granița cu o țară aflată în război. El a precizat că, din acest motiv, Ministerul Apărării este, prin definiție, o instituție condusă politic.

„Pe acelaşi principiu, Serviciul Român de Informaţii, acest serviciu secret de intelligence, este controlat civil. Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie din punctul meu de vedere să existe şi o răspundere politică asupra ceea ce se întâmplă cu sumele de bani gestionate de Ministerul Apărarii într-o ţară membră NATO, la graniţă cu o altă ţară aflată în război. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Ministerul Apărării. Este doar de principiu condus politic”, a conchis Miruţă.

Conform unui CV publicat pe site-ul Ministerului Economiei, Radu Miruță a absolvit în anul 2009 Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații. După finalizarea studiilor, a lucrat ca inginer în mai multe companii private din România și Belgia. Din anul 2011, acesta este asistent universitar la Facultatea de Electronică și Telecomunicații. De asemenea, Radu Miruță a urmat cursurile Facultății de Drept din Târgu Jiu, însă nu a activat profesional în acest domeniu.