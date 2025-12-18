Victor Ponta a declarat că a transmis o înștiințare oficială Președintelui României și Prim-ministrului Guvernului României privind existența unei stări de incompatibilitate legală în cazul unei persoane propuse pentru funcția de ministru într-un domeniu strategic și de vicepremier, respectiv Radu Dinel Miruță. El a precizat că această incompatibilitate ar putea vulnerabiliza grav Ministerul Apărării Naționale și activitatea guvernamentală.

În acest context, Ponta a arătat că a atașat adresa oficială a Agenției Naționale de Integritate, care menționa explicit faptul că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată generează o situație de incompatibilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare. El a menționat că a anexat o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care reiese că Radu Miruță fusese înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat.

Totodată, Ponta a precizat că a atașat și o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Radu-Dinel Miruță fusese suspendat, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar pentru incompatibilitate. El a subliniat că Miruță fusese validat ca deputat la data de 21 decembrie 2020 și că suspendarea pentru incompatibilitate de către Ministerul Justiției intervenise cu o întârziere de peste trei ani.

Ponta a făcut un apel către toți jurnaliștii independenți care nu fac parte din ceea ce el a numit o rețea de propagandă să studieze documentele și să realizeze propriile investigații pentru a certifica realitatea juridică și politică. În opinia sa, era esențial ca Agenția Națională de Integritate și Justiția să fie lăsate să funcționeze independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară, iar presiunile exercitate de USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuiau să producă efecte, indiferent de persoana vizată.

„Fac un apel catre toti jurnalistii independenti care nu fac parte din RETEAUA de Propaganda sa studieze documentele si sa faca propria investigatie pentru a certifica realitatea juridica si politica ! Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată. Statul de drept și domnia legii trebuie să fie garantate de Președintele României și de Prim-ministrul Guvernului României, fără excepții și fără discriminări, indiferent de partidul politic din care provine persoana aflată în discuție. In masura in care veti decide sa ignorati aceasta situatie legala domnia legii in Romania va fi grav afectata; iar aplicarea diferentiata a legii , in functie de persoana , vor fi oficial institutionalizate!”, a scris Ponta.

Sorin Grindeanu a declarat joi, 18 decembrie, că nu este de acord cu nominalizările făcute de USR pentru Ministerul Apărării și Ministerul Economiei. El a spus că și-ar dori ca persoanele propuse să fie deja pregătite pentru funcție și să nu ajungă miniștri doar ca să învețe la fața locului, așa cum, în opinia sa, se întâmplă în prezent la Ministerul Mediului. Liderul PSD a explicat că un membru al Guvernului ar trebui să aibă deja experiență și un parcurs profesional care să îl recomande pentru funcție, nu să descopere abia după numire ce presupune postul de ministru.

„Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu. Adică, în momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate, și nu să înveți acolo ce înseamnă postul de ministru”, a spus președintele social-democraților.

Potrivit propunerilor USR, Radu Miruță, care este ministru al Economiei, urmează să preia Ministerul Apărării, iar Irineu Darău să fie numit la conducerea Ministerului Economiei. La rândul său, Dominic Fritz a explicat că această decizie a fost luată deoarece Radu Miruță s-a implicat mult în programul SAFE, dedicat dotării armatei. În același timp, Fritz a precizat că Irineu Darău a fost propus la Economie deoarece are o experiență de 15 ani în mediul privat, lucru care, în opinia sa, îl recomandă pentru funcția de ministru.