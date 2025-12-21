Alin Ene subliniază încă de la început că propunerea președintelui Nicușor Dan nu are suport juridic și contravine principiilor statului de drept. Judecătorul consideră că nu există temei legal pentru organizarea unui referendum în rândul magistraților pentru a decide „plecarea CSM”.

„Nu există niciun temei de drept care să permită președintelui țării organizarea unui ‘referendum în cadrul corpului magistraților’ pentru ‘plecarea CSM’”, afirmă Alin Ene, arătând că inițiativa reprezintă o încălcare a separației puterilor în stat.

Pentru a ilustra gravitatea situației, judecătorul face o comparație directă:

„E ca și cum Justiția ar organiza un referendum național pentru demiterea Președintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, scrie acesta pe pagina de Facebook.

Această analogie evidențiază incompatibilitatea ideii prezidențiale cu cadrul legal existent și principiile democratice.

Alin Ene consideră că, chiar dacă un astfel de referendum ar fi organizat, rezultatele nu ar fi relevante și nu ar reflecta nemulțumirea generală a magistraților. Judecătorul face referire la datele prezentate în spațiul public recent, insistând că acestea au fost interpretate greșit.

„Chiar dacă s-ar realiza o atare consultare, aceasta nu ar conduce decât la o nouă dezamăgire pentru preşedinte”, notează Alin Ene.

El explică că, din cei „885 (nu 1000) de semnatari ai unei petiții care susține libertatea de exprimare, din care majoritatea covârșitoare procurori și pensionari, doar 20 au vrut să se întâlnească cu acesta”.

Judecătorul atrage atenția asupra modului în care datele au fost prezentate public:

„Probabil sfătuitorii pe justiție i-au prezentat acea listă denaturat, drept magistrați nemulțumiți de CSM și de acolo încrederea oarbă și speranțele deșarte”.

Această explicație arată diferența dintre percepția publică și realitatea juridică din cadrul CSM.

Alin Ene clarifică faptul că singurii care pot decide revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt colegii lor judecători, prin Adunările Generale ale judecătorilor. Nu există nicio atribuție a președintelui în acest proces.

„Membrii CSM ‘pleacă de urgență’ doar dacă Adunările Generale ale judecătorilor decid revocarea acestora”, explică Alin Ene, subliniind că această procedură nu se aplică procurorilor, care au un statut separat.

Judecătorul reafirmă importanța principiului separației puterilor: „Președintele României nu are nicio atribuție în organizarea și administrarea Justiției. Tocmai garanția separației puterilor în stat este specifică statului de drept”.

„Deci sigur nu atunci când vrea un om, fie el chiar și Preşedintele țării”, conchide Alin Ene.

Alin Ene extinde discuția dincolo de cadrul CSM, punând sub semnul întrebării legitimitatea consultărilor plebiscitare pentru toate instituțiile statului. Judecătorul ridică problema echilibrului între puteri și riscul unor practici neconforme cu statul de drept.

„Dacă tot pornim pe drumul plebiscitului, poate ar trebui să renunțăm la discriminare și să tratăm toate puterile statului în mod similar”, scrie Alin Ene.

El pune retoric întrebarea privind organizarea de referendumuri pentru alte instituții:

„Pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul și Preşedintele României se mai bucură de susținerea poporului?”, subliniind că astfel de inițiative ar fi „absolut inacceptabile în orice stat democratic”.

Judecătorul încheie cu un apel la reflecție asupra direcției politice a țării:

„Ce viitor vrem pentru România? Ne dorim democrație, stat de drept, UE? Sau o luăm în direcția opusă? Nu există un răspuns corect. Majoritatea decide, cât încă mai suntem o democrație”.