Reprezentanții instituției prezidențiale subliniază că procedura constituțională este clară: o lege contestată la Curtea Constituțională poate fi promulgată doar după transmiterea deciziei oficiale.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituţională de Curtea Constituţională în data de 18 februarie 2026, Administraţia Prezidenţială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea”, se arată în comunicat.

Instituția mai precizează că actul normativ va ajunge la șeful statului imediat după comunicarea formală din partea CCR.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Preşedintele României pentru promulgare.”

Judecătorii Curții Constituționale au respins, săptămâna trecută, sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a venit după două luni de analiză și mai multe amânări.

În urma verdictului Curții Constituționale, legea privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost confirmată ca fiind în acord cu Legea fundamentală, ceea ce deschide calea pentru aplicarea modificărilor prevăzute de actul normativ. Printre cele mai importante schimbări se numără reducerea pensiilor speciale, majorarea vârstei de pensionare și instituirea unui mecanism de tranziție graduală către noile condiții de vechime și vârstă.

Judecătorii constituționali au explicat că ajustările introduse de lege respectă principiile constituționale și nu generează discriminări, întrucât noile reguli sunt implementate etapizat, evitând astfel un impact brusc asupra sistemului judiciar.

CCR a precizat că obiecția formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție este „neîntemeiată”, argumentând că procedura prin care Guvernul și-a angajat răspunderea a fost realizată cu respectarea prevederilor constituționale.

Potrivit Curții Constituționale a României, dispozițiile criticate asigură o implementare etapizată a modificărilor privind vechimea și vârsta necesare obținerii pensiei de serviciu.

Această abordare urmărește evitarea unor șocuri juridice și administrative în sistemul judiciar.

Președintele Nicușor Dan a salutat anterior decizia Curții Constituționale, apreciind că reforma pensiilor magistraților reprezintă un pas important.

Șeful statului a declarat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este „un gest de echitate”, așteptat de societate.

Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților a generat dezbateri intense atât în sistemul judiciar, cât și în mediul politic. Tema pensiilor speciale rămâne una dintre cele mai controversate componente ale agendei de reformă bugetară.