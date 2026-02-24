Nicusor Dan a anunțat că joi, la Bruxelles, va fi semnată Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Noul instrument european pune la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de euro pentru nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, cu scopul de a contracara efectele economice și de securitate generate de război.

România se numără printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, pentru a încuraja investițiile în sud-estul țării, respectiv în Moldova, regiunea Dunării și zona Mării Negre.

„Am avut o discuție aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

În cadrul discuției de la Cotroceni a fost abordată și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide.

„România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.

Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a mai scris șeful statului.

Întâlnirea dintre cei doi a făcut parte din dialogul uzual dintre premier și șeful statului, inclusiv înaintea unor vizite externe importante. Ilie Bolojan a mers la Palatul Cotroceni pentru a se alinia cu Nicușor Dan în privința temelor ce urmează să fie discutate la Bruxelles.

La Bruxelles, premierul va discuta cu Ursula von der Leyen despre situația PNRR-ului României și despre prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual după 2028. De asemenea, șeful Executivului se va întâlni cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Minzatu, comisar european pentru drepturi sociale.

Postarea realizată de Nicușor Dan pe Facebook poate fi vizualizată aici.

Printre subiectele sensibile se numără și riscul pierderii a 231 de milioane de euro din fonduri europene din cauza pensiilor speciale. Ilie Bolojan va încerca să obțină acceptul Comisiei Europene pentru ca România să nu piardă această sumă.

Comisia Europeană a transmis recent că România a întârziat cu trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale. Întârzierea a fost cauzată de faptul că Curtea Constitutionala a Romaniei a amânat de cinci ori pronunțarea unei decizii, înainte de a declara constituțional al doilea proiect al Guvernului Bolojan. În aceste condiții, soarta celor 231 de milioane de euro aferente acestui jalon rămâne incertă.