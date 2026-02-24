Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a lansat recent o propunere ambițioasă care vizează reorganizarea administrativă a capitalei și a județului Ilfov. El susține că un referendum privind unirea administrativă a celor două unități teritoriale ar putea transforma radical modul în care funcționează administrația publică în zona metropolitană.

Vlad Gheorghe propune implementarea unui sistem electronic centralizat de autorizare, aplicabil întregului București metropolitan, care să impună reguli uniforme și să asigure transparența procesului.

„Este bună și propunerea Consiliului Județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov. Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență. Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, spune consilierul premierului Ilie Bolojan.

Un alt punct esențial al propunerii este desființarea Consiliului Județean Ilfov, ceea ce, conform consilierului, ar aduce economii importante care ar putea fi redirecționate către întreținerea infrastructurii, precum asfaltarea și deszăpezirea străzilor. De asemenea, reorganizarea ar elimina multe organisme birocratice și asocieri inutile între București și Ilfov, reducând corupția și influența baronilor locali.

Întrebat dacă această inițiativă reflectă și dorința premierului Ilie Bolojan, Gheorghe a precizat că decizia finală aparține premierului, dar că în campania sa s-a exprimat clar în favoarea unificării.