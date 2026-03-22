Se întrerupe curentul electric în București în intervalul 23–26 martie 2026, în mai multe zone din capitală, ca urmare a unor lucrări planificate la rețeaua electrică. Intervențiile vizează atât artere principale, cât și străzi secundare, iar durata întreruperilor este, în general, între orele 09:00 și 17:00. Rețele Electrice Muntenia anunță că opririle sunt programate pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță.

În Sectorul 1, luni, 23 martie, sunt afectate imobilele din perimetrul delimitat de Calea Griviței, strada Dacia și strada Budișteanu. Marți, 24 martie, întreruperile se mută în Sectorul 2, unde sunt vizate străzile Toporului, Floruța Ion (între Gheorghe Roventa și Magneziului), precum și Magneziului și Constantin Bogorin.

Luni, 23.03.2026

Sector 1, Calea Griviței, perimetru situat între străzile: CAL. GRIVIȚEI , DACIA , BUDIȘTEANU 09:00 – 17:00.

Marți, 24.03.2026

Sector 2 Strada Toporului, Str. Floruța Ion între Str. Gheorghe Roventa și Str. Magneziului, Str. Magneziului, Str. Constantin Bogorin 09:00 – 17:00.

Miercuri, 25 martie, lucrările continuă în zona străzii Agricultori, inclusiv segmentele dintre Frunzei și Matei Voievod, dar și pe străzile Țepeș Vodă, Ciobănașului și în intrarea Frunzei. Joi, 26 martie, întreruperile de curent electric sunt programate pe Șoseaua București-Ploiești, între numerele 131 și 139.

Miercuri, 25.03.2026

Strada Agricultori, Nr. 73, Str. Agricultori între Str. Frunzei și Str. Matei Voievod, Str. Țepeș Vodă între Str. Frunzei și Str. Mieilor, Str.Ciobănașului, Într.Frunzei. 09:00 – 17:00.

Joi, 26.03.2026

Șoseaua București-Ploiești, între numerele 131-139, 09:00 – 17:00.

Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste intervenții sunt necesare pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică și pentru prevenirea unor avarii neplanificate.

Se întrerupe curentul electric și în județul Ilfov, unde programul este extins pe mai multe zile și afectează atât localități întregi, cât și zone punctuale, inclusiv agenți economici și instituții.

Luni, 23 martie, sunt vizate localitățile Gruiu, Ciolpani și Pasărea. În Gruiu sunt afectate inclusiv zone industriale, precum silozul ROMCERAM din Săntu Florești, dar și numeroase străzi rezidențiale, precum Ferigii, Stufului sau Garoafelor. În Ciolpani și Pasărea, întreruperile vizează mai multe artere locale și străzi adiacente.

Marți, 24 martie, lucrările continuă în Buftea, Nuci, Pantelimon, Bragadiru și Balotești. Sunt afectate inclusiv obiective importante, precum puțurile de apă din Dârză operate de Raja S.A. și Primăria Balotești. Zonele rezidențiale includ străzi precum Ialomiței, Salciei, Corneliu Coposu sau Jadului.

Miercuri și joi, 25 și 26 martie, intervențiile se concentrează din nou în Buftea, dar și în Gruiu și Corbeanca. Sunt vizate atât zone de locuințe, cât și agenți economici, inclusiv CardioRec Corbeanca și IUG Chitila. Vineri, 27 martie, întreruperile afectează localitățile Tâncăbești și Grădiștea, inclusiv cartiere rezidențiale și străzi precum Toamnei, Micșunele sau Primăriei.

Programul zilnic rămâne, în majoritatea cazurilor, între orele 09:00 și 17:00, iar autoritățile recomandă locuitorilor să își planifice activitățile în funcție de aceste intervale.

Luni, 23.03.2026

Gruiu, Agenți economici: ROMCERAM SILOZ Săntu Florești, str. Ferigii, Stufului, Popești, Ghirlandei, Garoafelor, Gării, Fagului, Stejarului, Florești și străzi adiacente: str Islazului, Ungureni, Rămurele, Gării, Artarului și străzi adiacente 09:00 – 17:00;

Ciolpani, str. Bisericii, Monumentului și străzi adiacente 09:00 – 17:00;

Pasărea, Str. Agricultori, Aviatori, Ion Creangă, Stadionului, Scriitorilor, Mihail Sadoveanu, Nicolae Bălcescu, Lucian Blaga 09:00 – 17:00.

Marți, 24.03.2026

Buftea, Casa Gherman, Puțuri Apă Dârză Raja S.A. 09:00 – 17:00;

Nuci, str. Ialomiței, Salciei, Calea București, Cireșului, Ograda, Narciselor, Viitorului, Școlii, Ograda, Andronache și străzi adiacent 09:00 – 17:00;

Pantelimon, Strada Corneliu Coposu, Tractorului, Prahova, Aleea Timiș 09:00 – 17:00;

Bragadiru, Strada Jadului, Safirului, str. adiacente 09:00 – 17:00;

Balotești, Primăria Balotești, București-Ploiești între Domeniile Saftica și str. Ion Lahovari și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Miercuri, 25.03.2026

Buftea, Agenți economici: IUG Chitila 09:00 – 17:00;

Gruiu, Lipia-Nuci și străzi adiacente, Toboșari, Cornis, Trandafirilor, Teiului, Tufanului, Matei Basarab, Bojdani, Mănăstirea Căldărușani, Lujerului, Malu Roșu și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Joi, 26.03.2026

Buftea, str. Mărăști, Dimitrie Stelaru, Făgăraș, Cincinat Pavelescu, Stejarului, Dumitru Tutunaru, Dumitru Dumitrescu, Badea Popescu, Ion Vlad și străzi adiace, str. Crișan, Ion Vlad, Castanilor, Școlii, Părului, Prahovei, Cireșilor, Artarului, Gorunului, Horia Romoșanu, Independenței și străzi adiacente 09:00 – 17:00;

Corbeanca, Agenți economici: CardioRec Corbeanca, str. Ogorului, Dispensarului, Mioriței, Frumoasă, Primăriei, Medierii, Independenței, Unirii între Cartier Paladin și str. Spiralei și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Vineri, 27.03.2026

Tâncăbești, Cartier de Case SUPER BALL Tancabesti | Alte detalii: Cartier de Case SUPER BALL Tancabesti 09:00 – 17:00;

Grădiștea, str. Toamnei, Micșunele, Cartierul Nou, Poieniței, Ciocarliei, Șocului și străzi adiacente, str. Primăriei, Rozelor, Caisului, Rozmarin, Zambilelor, Eroilor, Școlii, Lacul Căldărușani, Nuferilor, ADP, Liliacului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Luni, 23.03.2026

Hotarele Str. Sânzienelor, Str. Nufărului, Str. Școlii, Str. Salviei, Str. Mărgăritarului, Str. Narcisei, Str. Lăcrămioarei, Str. Romaniței, Str. Violetelor, Str. Gălbenelelor, Str. Bucovina, Str. Inului, Str. Rozmarinului, Str. Mușețelului, Str. Cazanului, Str. Parcului, Str. Petuniei, Str. Secerișului, Str. Ficusului, Str. Molidului, Str. Crizantemelor 08:00 – 16:00;

Frasinu, Strada Rapsodiei, DN41, Strada Petuniei 09:00 – 17:00;

Cosoba, Strada Teiului, Nr 394, Șoseaua principală și str. Cazanului 09:00 – 17:00;

Giurgiu, Strada Puișor, Nr 506, bl .506, 507, 508, 510, 511, Stradă Negru-Vodă, Str. Apusului, Agenți economici: Apă service (bain ape pluviale), Strada Puișor, Nr 506 09:00 – 17:00;

Gogoșari Str. Popa Petre 09:00 – 17:00;

Comasca, Str. Principală, Str. Banului, Str. Pandele 09:00 – 17:00;

Ogrezeni, Strada Fundătură, Str. Jupesti și str. Capul Liniei 10:00 – 13:00.

Marți, 24.03.2026

Grădiștea, toată localitatea 09:00 – 17:00;

Cetatea, Strada Sfântul Petru 09:00 – 17:00;

Gogoșari, Str. Asociației, Str. Popa Petre 09:00 – 17:00;

Comasca, Str. Principală, Str. Banului, Str. Pandele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 25.03.2026

Comasca, Str. Pandele, Str. Banului, Str. Principală 09:00 – 17:00;

Cetatea, Strada Sfântul Petru 09:00 – 17:00;

Gogoșari, Str. Asociației 09:00 – 17:00.

Joi, 26.03.2026

Comasca, Str. Principală, Str. Banului, Str. Pandele 09:00 – 17:00;

Frățești, Strada Dăii 09:00 – 17:00;

Gogoșari, Str. Asociației 09:00 – 17:00.

Vineri, 27.03.2026