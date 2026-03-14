Compania Rețele Electrice Muntenia a anunțat noi întreruperi programate ale energiei electrice în mai multe zone din București și din județele Ilfov și Giurgiu, în perioada 16–20 martie 2026.

Opririle temporare sunt necesare pentru lucrări de mentenanță, modernizare și reparații ale rețelei de distribuție, intervenții care au rolul de a îmbunătăți siguranța alimentării și capacitatea infrastructurii electrice.

Majoritatea întreruperilor vor avea loc între orele 09:00 și 17:00, iar în anumite localități din Giurgiu intervalul programat este 08:00–16:00.

16 martie 2026

În mai multe zone din capitală vor avea loc lucrări la rețeaua electrică.

Sectorul 4 – Strada Laloșu și străzile Cornetului, Ulmetului, Salcetului și Gheorghe Adamescu (09:00–17:00)

Sectorul 2 – Bulevardul Ferdinand I, pe tronsonul dintre strada General Dimitrie Salmen și strada Oborul Nou (09:00–17:00)

17 martie 2026

Alte două sectoare ale capitalei vor fi afectate de întreruperi programate.

Sectorul 3 – Drumul Gura Putnei și Drumul Gura Făgetului (09:00–17:00)

Sectorul 4 – Strada Alunișului și străzile Ștefan Dumitrescu, Duminicii și Giovanni Boccaccio (09:00–17:00)

16 martie

Mai multe localități din apropierea capitalei vor avea întreruperi temporare de energie.

Moara Vlăsiei – zona Stației de Epurare și străzile Canelă, Eroilor, Mihai Eminescu, Lujerului, Primăverii, Bisericii Sf. Maria, Filip Grigore Lupu, Victoriei, Aleea Zorilor, Renașterii și Viilor (09:00–17:00)

Nuci – satul Micșuneștii Mari (09:00–17:00)

Brănești – străzile Nucului, Băjenări, Petre Ionel și Trandafirului (10:00–16:00)

17 martie

Corbeanca – străzile Garoafei, Trandafirilor, Potcovarilor, Unirii, Crinului, Ateneului, Conacului, Bisericii, Valea cu Flori, precum și zonele Cartier Hystria, Câmpului, Burlacului, Viena, Atena și Londra (09:00–17:00)

Pantelimon – străzile Tineretului, Brumăriței, Zăganului, Vulturului, Condorului, Galați, Ialomița, Flamingo, Sitarului și Cintezei (09:00–17:00)

18 martie

Corbeanca – zona Primăriei și străzile Ogorului, Dispensarului, Mioriței, Frumoasă, Medierii, Independenței, Primăriei și Unirii (între Cartier Paladin și strada Spiralei)

Dobroești – străzile Serei, Rândunicii, Canarului, Melodiei, Zorilor și Teiului (09:00–17:00)

19 martie

Moara Vlăsiei – străzile Vlăsia, Nucului, Mesteacănului, Plopului, Răchitei, Duzilor, Eroilor, Străduinței, Statorniciei, Speranței, Caișilor, Stăruinței, Cocorilor, Eternității, Cabinei și Lacul Popii (09:00–17:00)

20 martie

Corbeanca – zona agenților economici API Construct, CardioRec și Pizzeria Bella Italia, precum și străzile Intrarea Speranței, Speranței, Soarelui, Dorului, Intrarea Curcubeului, Aviatorilor, Unirii, Arcadei, Zepelinului, Planorului, Piscului și Iepurașului (09:00–17:00)

În comuna Hotarele, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în mai multe zile din intervalul analizat.

16–19 martie

Vor fi afectate numeroase străzi, printre care Rozmarinului, Petuniei, Ficusului, Cazanului, Nufărului, Parcului, Sânzienelor, Violetelor, Ghiocelului, Romaniței, Lăcrămioarei, Crizantemelor, Molidului, Secerișului, Școlii, Gălbenelelor, Mușcatei, Narcisei, Mărgăritarului, Salviei, Panseluțelor și Mușețelului.

De asemenea, lucrările vor afecta și zona DJ411 și porțiuni din apropierea Autostrăzii Soarelui.

Intervalul programat pentru întreruperi este 08:00–16:00.

20 martie

În aceeași localitate vor fi afectate și străzile Basarabiei, Mărului, Valea Roșului, Salciei și Intrarea Alunului, tot între 08:00 și 16:00.

Mai multe zone din București vor avea întreruperi temporare ale alimentării cu apă rece în perioada 17–20 martie 2026, conform anunțului făcut de operatorul Apa Nova București.

Potrivit companiei, oprirea furnizării apei este necesară pentru lucrări de modernizare, reparații și intervenții tehnice la rețeaua de distribuție. Aceste lucrări sunt programate pentru a îmbunătăți funcționarea infrastructurii și pentru a preveni eventuale avarii majore.

Întreruperile vor afecta străzi din sectoarele 1, 5 și 6, în intervale orare diferite, în funcție de zona unde se desfășoară lucrările.

Locuitorii din mai multe cartiere ale Sectorului 1 vor rămâne temporar fără apă rece în trei zile diferite.

18 martie 2026

Între 09:00 și 18:00, alimentarea va fi oprită pe:

Strada Izbiceni

Strada Mihăileni

Strada Jiului

intersecția Strada Steluței – Strada Neajlovului

Strada Cireșoaia

Strada Golovița

Strada Proletarului

Strada Aeromodelului

19 martie 2026

Între 09:00 și 18:00, lucrările vor afecta:

Strada Petru și Pavel

Strada Magheri Ștefan

Strada Chitilei

Strada Hotin

Strada Ștefan Magheri

20 martie 2026

Între 10:00 și 16:00, apa rece va fi oprită pe:

Bulevardul Mărăști

Aleea Primo Nebiolo

Și în Sectorul 5 sunt programate lucrări la rețeaua de apă care vor afecta mai multe străzi.

18 martie 2026

Strada Garofeanu Ion și Strada Sebastian Mihail – 09:00–15:00

Calea 13 Septembrie, Strada Gara Dealul Spirii și Strada Progresului – 09:00–23:00

19 martie 2026

Între 09:00 și 19:00, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe:

Strada Cobadin

Intrarea Cobadin

Strada Făt Frumos

Strada Petre Ispirescu

În Sectorul 6, întreruperea furnizării apei este programată pentru o singură zi.

17 martie 2026

Între 10:30 și 16:30, lucrările vor afecta: