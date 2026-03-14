Programul întreruperilor de curent în București, Ilfov și Giurgiu (16–20 martie 2026)
Compania Rețele Electrice Muntenia a anunțat noi întreruperi programate ale energiei electrice în mai multe zone din București și din județele Ilfov și Giurgiu, în perioada 16–20 martie 2026.
Opririle temporare sunt necesare pentru lucrări de mentenanță, modernizare și reparații ale rețelei de distribuție, intervenții care au rolul de a îmbunătăți siguranța alimentării și capacitatea infrastructurii electrice.
Majoritatea întreruperilor vor avea loc între orele 09:00 și 17:00, iar în anumite localități din Giurgiu intervalul programat este 08:00–16:00.
Unde se întrerupe curentul în București?
16 martie 2026
În mai multe zone din capitală vor avea loc lucrări la rețeaua electrică.
Sectorul 4 – Strada Laloșu și străzile Cornetului, Ulmetului, Salcetului și Gheorghe Adamescu (09:00–17:00)
Sectorul 2 – Bulevardul Ferdinand I, pe tronsonul dintre strada General Dimitrie Salmen și strada Oborul Nou (09:00–17:00)
17 martie 2026
Alte două sectoare ale capitalei vor fi afectate de întreruperi programate.
Sectorul 3 – Drumul Gura Putnei și Drumul Gura Făgetului (09:00–17:00)
Sectorul 4 – Strada Alunișului și străzile Ștefan Dumitrescu, Duminicii și Giovanni Boccaccio (09:00–17:00)
Întreruperi de curent în Ilfov
16 martie
Mai multe localități din apropierea capitalei vor avea întreruperi temporare de energie.
Moara Vlăsiei – zona Stației de Epurare și străzile Canelă, Eroilor, Mihai Eminescu, Lujerului, Primăverii, Bisericii Sf. Maria, Filip Grigore Lupu, Victoriei, Aleea Zorilor, Renașterii și Viilor (09:00–17:00)
Nuci – satul Micșuneștii Mari (09:00–17:00)
Brănești – străzile Nucului, Băjenări, Petre Ionel și Trandafirului (10:00–16:00)
17 martie
Corbeanca – străzile Garoafei, Trandafirilor, Potcovarilor, Unirii, Crinului, Ateneului, Conacului, Bisericii, Valea cu Flori, precum și zonele Cartier Hystria, Câmpului, Burlacului, Viena, Atena și Londra (09:00–17:00)
Pantelimon – străzile Tineretului, Brumăriței, Zăganului, Vulturului, Condorului, Galați, Ialomița, Flamingo, Sitarului și Cintezei (09:00–17:00)
18 martie
Corbeanca – zona Primăriei și străzile Ogorului, Dispensarului, Mioriței, Frumoasă, Medierii, Independenței, Primăriei și Unirii (între Cartier Paladin și strada Spiralei)
Dobroești – străzile Serei, Rândunicii, Canarului, Melodiei, Zorilor și Teiului (09:00–17:00)
19 martie
Moara Vlăsiei – străzile Vlăsia, Nucului, Mesteacănului, Plopului, Răchitei, Duzilor, Eroilor, Străduinței, Statorniciei, Speranței, Caișilor, Stăruinței, Cocorilor, Eternității, Cabinei și Lacul Popii (09:00–17:00)
20 martie
Corbeanca – zona agenților economici API Construct, CardioRec și Pizzeria Bella Italia, precum și străzile Intrarea Speranței, Speranței, Soarelui, Dorului, Intrarea Curcubeului, Aviatorilor, Unirii, Arcadei, Zepelinului, Planorului, Piscului și Iepurașului (09:00–17:00)
Localitățile din Giurgiu unde se oprește curentul
În comuna Hotarele, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în mai multe zile din intervalul analizat.
16–19 martie
Vor fi afectate numeroase străzi, printre care Rozmarinului, Petuniei, Ficusului, Cazanului, Nufărului, Parcului, Sânzienelor, Violetelor, Ghiocelului, Romaniței, Lăcrămioarei, Crizantemelor, Molidului, Secerișului, Școlii, Gălbenelelor, Mușcatei, Narcisei, Mărgăritarului, Salviei, Panseluțelor și Mușețelului.
De asemenea, lucrările vor afecta și zona DJ411 și porțiuni din apropierea Autostrăzii Soarelui.
Intervalul programat pentru întreruperi este 08:00–16:00.
20 martie
În aceeași localitate vor fi afectate și străzile Basarabiei, Mărului, Valea Roșului, Salciei și Intrarea Alunului, tot între 08:00 și 16:00.
Programul întreruperilor de apă în București (17–20 martie 2026)
Mai multe zone din București vor avea întreruperi temporare ale alimentării cu apă rece în perioada 17–20 martie 2026, conform anunțului făcut de operatorul Apa Nova București.
Potrivit companiei, oprirea furnizării apei este necesară pentru lucrări de modernizare, reparații și intervenții tehnice la rețeaua de distribuție. Aceste lucrări sunt programate pentru a îmbunătăți funcționarea infrastructurii și pentru a preveni eventuale avarii majore.
Întreruperile vor afecta străzi din sectoarele 1, 5 și 6, în intervale orare diferite, în funcție de zona unde se desfășoară lucrările.
Sectorul 1 – străzile unde se oprește apa
Locuitorii din mai multe cartiere ale Sectorului 1 vor rămâne temporar fără apă rece în trei zile diferite.
18 martie 2026
Între 09:00 și 18:00, alimentarea va fi oprită pe:
Strada Izbiceni
Strada Mihăileni
Strada Jiului
intersecția Strada Steluței – Strada Neajlovului
Strada Cireșoaia
Strada Golovița
Strada Proletarului
Strada Aeromodelului
19 martie 2026
Între 09:00 și 18:00, lucrările vor afecta:
Strada Petru și Pavel
Strada Magheri Ștefan
Strada Chitilei
Strada Hotin
Strada Ștefan Magheri
20 martie 2026
Între 10:00 și 16:00, apa rece va fi oprită pe:
Bulevardul Mărăști
Aleea Primo Nebiolo
Sectorul 5 – întreruperi programate ale apei
Și în Sectorul 5 sunt programate lucrări la rețeaua de apă care vor afecta mai multe străzi.
18 martie 2026
Strada Garofeanu Ion și Strada Sebastian Mihail – 09:00–15:00
Calea 13 Septembrie, Strada Gara Dealul Spirii și Strada Progresului – 09:00–23:00
19 martie 2026
Între 09:00 și 19:00, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe:
Strada Cobadin
Intrarea Cobadin
Strada Făt Frumos
Strada Petre Ispirescu
Sectorul 6 – zone afectate de lucrări
În Sectorul 6, întreruperea furnizării apei este programată pentru o singură zi.
17 martie 2026
Între 10:30 și 16:30, lucrările vor afecta:
Strada Valea Cascadelor
Strada Oboga
