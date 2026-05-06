Autoritățile de la Chișinău susțin că actualul sistem administrativ a devenit prea costisitor și greu de susținut financiar, în special în contextul scăderii populației și al depopulării multor sate.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, Republica Moldova are aproximativ 2,4 milioane de locuitori, însă funcționează cu aproape 900 de primării și 32 de raioane, echivalentul județelor din România.

Oficialii afirmă că în multe localități există structuri administrative complete, deși populația a scăzut drastic în ultimii ani. Astfel, statul continuă să întrețină un aparat birocratic considerat supradimensionat pentru dimensiunea reală a comunităților locale.

Executivul de la Chișinău a început deja procesul de reformă administrativă, iar termenul folosit de autorități este „amalgamare”.

Procesul presupune unirea voluntară a mai multor primării și reorganizarea administrativă a teritoriului pentru reducerea costurilor și eficientizarea serviciilor publice.

Guvernul susține că obiectivul principal nu este desființarea satelor, ci crearea unor administrații locale mai puternice și mai eficiente.

Până în prezent, peste 400 de primării s-au înscris deja în procesul de amalgamare voluntară.

Autoritățile promit că localitățile nu vor fi eliminate și că oamenii vor avea acces mai rapid la servicii publice prin dezvoltarea unor centre digitale integrate.

Planul Guvernului prevede dezvoltarea unor centre administrative moderne în care cetățenii să poată accesa mai multe servicii publice într-un singur loc.

Executivul susține că reforma va reduce birocrația și va simplifica relația dintre cetățeni și instituțiile statului.

În plus, autoritățile afirmă că reorganizarea administrativă va permite direcționarea mai eficientă a fondurilor publice și dezvoltarea unor administrații locale mai capabile să atragă investiții și finanțări europene.

Element Situația actuală Ce propune Guvernul Număr de primării Aproape 900 Comasare voluntară și ulterior normativă Număr de raioane 32 Posibilă reorganizare administrativă Populația țării Aproximativ 2,4 milioane Reducerea costurilor administrative Servicii publice Fragmentate și birocratice Centre digitale și servicii integrate Sprijin financiar Limitat Stimulente financiare pentru primăriile care acceptă reforma

Pentru a încuraja administrațiile locale să intre în procesul de reorganizare, Guvernul a pregătit stimulente financiare.

Aproape 10 milioane de euro sunt prevăzuți în bugetul pentru 2026 pentru susținerea procesului de amalgamare, sumă dublă față de cea alocată anul trecut.

Autoritățile afirmă că banii vor fi utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii administrative și pentru modernizarea serviciilor publice în localitățile care acceptă reorganizarea.

Reforma administrativă a generat însă tensiuni politice puternice în Republica Moldova.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este unul dintre cei mai vocali critici ai proiectului și acuză Guvernul că încearcă să elimine arbitrar sute de primării.

Acesta susține că Executivul exercită presiuni asupra administrațiilor locale pentru a accepta comasarea și vorbește despre o posibilă „lichidare” a aproximativ 600 de primării.

Autoritățile de la Chișinău resping însă aceste acuzații și afirmă că reforma este necesară pentru modernizarea administrației și reducerea cheltuielilor publice.

Actualul proces readuce în discuție reforma administrativă de la începutul anilor 2000, când raioanele din Republica Moldova au fost transformate în județe.

Ulterior, după venirea la putere a comuniștilor conduși de Vladimir Voronin, sistemul a fost modificat din nou, iar județele au fost eliminate și înlocuite cu raioanele actuale.

Din acest motiv, autoritățile încearcă acum să avanseze mai lent și să convingă primăriile să accepte voluntar reorganizarea, pentru a evita reacțiile puternice din societate.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități și de postul public de televiziune din Republica Moldova, Guvernul intenționează ca în luna iulie să prezinte noua hartă administrativă.

În martie 2026 ar urma să fie prezentat conceptul final al reformei, iar în toamnă să fie adoptat pachetul legislativ necesar.

Executivul avertizează că în localitățile afectate sever de depopulare ar putea interveni ceea ce numește ”amalgamarea normativă”, adică reorganizarea administrativă decisă direct de autorități.

Autoritățile vor ca întreaga reorganizare administrativă să fie pregătită înaintea alegerilor locale din 2027, când cetățenii Republicii Moldova își vor alege noii primari și noile structuri administrative locale.

Miza este uriașă pentru Guvernul de la Chișinău, care încearcă să transforme un sistem administrativ fragmentat și costisitor într-un model mai apropiat de standardele europene.

Rămâne însă de văzut dacă reforma va reuși să reducă fărâmițarea administrativă și să modernizeze administrația locală sau dacă va deveni un nou subiect de confruntare politică într-o societate deja puternic polarizată.