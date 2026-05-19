În mesajul transmis pe rețelele de socializare, Elena Udrea susține că blocajul negocierilor pentru desemnarea viitorului premier este cauzat de interesele electorale ale partidelor și de strategiile pentru viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale.

Fostul ministru afirmă că liderii politici implicați în negocieri încearcă să își consolideze pozițiile pentru scrutinurile viitoare și că acest lucru îngreunează formarea rapidă a unui nou Executiv.

„Țara își caută Prim Ministru! De fapt nu țara, partidele politice și, pare că nu reușesc pentru că, toți actorii politici joacă în acest moment scenariul viitoarelor alegeri, parlamentare dar, mai ales prezidențiale”, a scris Elena Udrea.

Udrea i-a menționat în mesajul său și pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan, despre care spune că sunt parte a actualului context politic dominat de calcule electorale și de repoziționări strategice.

Elena Udrea afirmă că numele vehiculate până acum pentru funcția de premier reflectă mai degrabă interesele taberelor politice decât nevoile reale ale economiei românești. Ea susține că România se află într-o situație economică dificilă și că viitorul premier trebuie să aibă competențe solide în domeniul economic.

Potrivit fostei politiciene, un simplu tehnocrat nu ar putea gestiona actuala situație fără susținere parlamentară. Elena Udrea afirmă că viitorul șef al Executivului trebuie să combine experiența profesională cu sprijinul politic necesar pentru a putea guverna.

„Eu zic că țara este într-o situație economică dezastruoasă și că este nevoie de cineva care să nu fie doar politician, ci să aibă habar de economie. Nu poate fi doar profesionist, adică tehnocrat, pentru că nu va putea guverna fără susținere politică din Parlament”, a transmis Elena Udrea.

Prima variantă avansată de Elena Udrea pentru funcția de premier este Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Fosta politiciană spune că acesta și-a construit ulterior o carieră importantă în mediul de afaceri și în administrarea capitalului.

Elena Udrea afirmă că Bogdan Drăgoi reprezintă un exemplu de politician care a reușit să confirme ulterior în mediul economic și financiar. Ea consideră că experiența acumulată după mandatul guvernamental îl recomandă pentru o eventuală funcție de prim-ministru.

„Un fost tânăr politician care a confirmat ulterior la cel mai înalt în mediul de afaceri, de luat în seamă nu doar de PNL, este Bogdan Drăgoi”, a scris Elena Udrea.

Fosta politiciană amintește că Bogdan Drăgoi a ocupat funcția de ministru de Finanțe la vârsta de 31 de ani, în Guvernul Ungureanu, iar ulterior a devenit unul dintre cei mai importanți administratori de capital de pe piața românească.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea subliniază că Bogdan Drăgoi conduce în prezent Lion Capital, fostul SIF Banat-Crișana, companie pe care o descrie drept cel mai mare fond de investiții listat la Bursa de Valori București.

Fosta politiciană enumeră și funcțiile ocupate de acesta în mai multe consilii de administrație. Elena Udrea amintește că Bogdan Drăgoi este membru în conducerea BRD – Groupe Société Générale, Vrancart și Biofarm, susținând că experiența sa în economie și investiții poate reprezenta un avantaj pentru conducerea Guvernului.

A doua propunere făcută de Elena Udrea pentru funcția de premier este Alin Tișe, actualul președinte al Consiliului Județean Cluj. Fosta politiciană afirmă că acesta are experiență atât în administrația locală, cât și în domeniul economic și de business.

Elena Udrea consideră că experiența acumulată de Alin Tișe la conducerea administrației județene îl recomandă pentru o funcție executivă la nivel național, într-un moment în care partidele încearcă să găsească o formulă de guvernare stabilă.

„Tot de la PNL ar mai putea fi și Alin Tișe, și el cu o bogată experiență în administrația locală la cel mai înalt nivel, președinte CJ Cluj, dar și în domeniul economic și de business”, a transmis Elena Udrea.

Fostul ministru afirmă că o formulă de premier venită din zona liberală ar putea convinge PNL să intre la guvernare și să contribuie la depășirea actualului blocaj politic.

În opinia Elenei Udrea, desemnarea unuia dintre cele două nume propuse ar putea reprezenta un compromis acceptabil pentru liberali și ar putea accelera negocierile pentru formarea noului Executiv.

„Cu două variante liberale, poate că PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politică în care ne aflăm”, a scris Elena Udrea.

În finalul mesajului publicat pe Facebook, Elena Udrea afirmă că România are nevoie de o mobilizare politică pentru depășirea dificultăților economice și pentru formarea rapidă a unui guvern stabil.

Fosta politiciană susține că soluții pentru ieșirea din actuala criză există, însă acestea nu pot fi aplicate atât timp cât liderii politici prioritizează interesele electorale și strategiile de partid.

Elena Udrea afirmă că actualul context economic necesită colaborare între forțele politice și renunțarea temporară la conflictele generate de campaniile electorale.

„Soluții bune sunt, trebuie doar să se treacă măcar pentru o perioadă peste interesul strict politic și să se mobilizeze toate forțele pentru scoaterea României din criza economică”, a transmis Elena Udrea.

