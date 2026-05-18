Elena Udrea a anunțat pe pagina sa de Facebook că fiica sa, Eva, a obținut locul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală „Ella Musica”, rezultat care a adus un nou motiv de bucurie familiei.

Fostul ministru al Turismului a precizat că succesul vine la scurt timp după o altă performanță obținută de fiica sa, care câștigase vineri un premiu la competiția Spelling Bee.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fostul ministru a transmis că aceste rezultate i-au făcut pe părinți extrem de fericiți și a felicitat-o public pe Eva pentru performanțele sale.

În urma postării, urmăritorii acesteia au reacționat cu sute de reacții și comentarii.

Amintim că Elena Udrea a publicat anterior pe Facebook un alt mesaj dedicat fiicei sale, după ce Eva Maria a obținut un premiu la competiția Spelling Bee organizată de Karin’s Kids Academy. Fostul ministru și-a felicitat fiica pentru rezultat și a transmis că este foarte mândră de performanța acesteia. Totodată, âUdrea i-a felicitat și pe ceilalți copii premiați, precum și pe toți participanții la concurs.

„Felicitări, iubita mea, Eva! Sunt atât mândra de tine! Felicitări celor trei premianți, felicitări tuturor copiilor care au participat la Concursul Spelling Bee organizat de Karin’s Kids Academy, cea mai frumoasă școală! Felicitări și La mulți ani! pentru Teacher Oana, felicitări pentru Teachers Denisa și Irina!”, a scris fostul ministru în postarea respectivă.

Urmăritorii fostului ministru au reacționat și de această dată cu mesaje de felicitări și încurajare:

„Doamne ajută, sunteți o familie binecuvântată, prințesa este o frumusețe și o rază luminată, să fiți sănătoși și fericiți!”, a scris o persoană.

Postarea realizată vineri, 15 mai, pe Facebook