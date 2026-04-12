Elena Udrea a publicat, cu o zi înainte de Paște, o imagine cu fiica sa, Eva Maria, în vârstă de 8 ani. Fotografia o surprinde pe copilă într-un cadru relaxat, cel mai probabil la o terasă, unde decorul include flori, plante și elemente specifice unui spațiu deschis.

Fotografia a atras rapid atenția în mediul online. Imaginea cu Eva Maria a strâns peste 12.000 de aprecieri și mai bine de 1.000 de comentarii într-un timp scurt.

În imagine se observă o masă decorată, un aranjament floral și un ambient luminos, ceea ce sugerează un moment petrecut în oraș, într-o atmosferă de primăvară. Eva Maria apare într-o ipostază firească, zâmbitoare, într-un moment obișnuit.

Postarea vine într-un context personal important pentru Elena Udrea, fiind prima perioadă a sărbătorilor pascale pe care o petrece în libertate după evenimentele din ultimii ani.

În ziua de Paște, Elena Udrea a publicat și un mesaj pe rețelele sociale, în care a vorbit despre semnificația sărbătorii.

Aceasta a transmis că, în agitația pregătirilor, oamenii uită uneori ce înseamnă cu adevărat Paștele, menționând că este vorba despre iubire, iertare, liniște și familie.

Totodată, a subliniat că nu este necesar ca totul să fie perfect, ci mai important este ca oamenii să fie alături de cei care contează cu adevărat.

În mesajul său, Elena Udrea a făcut referire și la ideea că Paștele nu vine pentru a impresiona, ci pentru a trezi conștiința și a aduce oamenii mai aproape unii de alții.