Fotografia cu Eva Maria pare realizată la o terasă, într-o atmosferă de primăvară
Elena Udrea a publicat, cu o zi înainte de Paște, o imagine cu fiica sa, Eva Maria, în vârstă de 8 ani. Fotografia o surprinde pe copilă într-un cadru relaxat, cel mai probabil la o terasă, unde decorul include flori, plante și elemente specifice unui spațiu deschis.
Fotografia a atras rapid atenția în mediul online. Imaginea cu Eva Maria a strâns peste 12.000 de aprecieri și mai bine de 1.000 de comentarii într-un timp scurt.
În imagine se observă o masă decorată, un aranjament floral și un ambient luminos, ceea ce sugerează un moment petrecut în oraș, într-o atmosferă de primăvară. Eva Maria apare într-o ipostază firească, zâmbitoare, într-un moment obișnuit.
Postarea vine într-un context personal important pentru Elena Udrea, fiind prima perioadă a sărbătorilor pascale pe care o petrece în libertate după evenimentele din ultimii ani.
Fotografia publicată înainte de Paște se înscrie în aceeași direcție a mesajului transmis de sărbătorile Pascale. Imaginea pune accent pe un moment obișnuit, fără elemente formale, în care fiica sa apare într-un cadru natural și liniștit.
Eva Maria este surprinsă într-un decor de primăvară, chiar înainte de sărbătoarea Paștelui, postarea completând mesajul despre familie și apropiere transmis de Elena Udrea în ziua de sărbătoare.
Mesajul transmis de Elena Udrea de Paște pune accent pe familie și valori
În ziua de Paște, Elena Udrea a publicat și un mesaj pe rețelele sociale, în care a vorbit despre semnificația sărbătorii.
Aceasta a transmis că, în agitația pregătirilor, oamenii uită uneori ce înseamnă cu adevărat Paștele, menționând că este vorba despre iubire, iertare, liniște și familie.
Totodată, a subliniat că nu este necesar ca totul să fie perfect, ci mai important este ca oamenii să fie alături de cei care contează cu adevărat.
În mesajul său, Elena Udrea a făcut referire și la ideea că Paștele nu vine pentru a impresiona, ci pentru a trezi conștiința și a aduce oamenii mai aproape unii de alții.
„În graba după miel, ouă înroșite, cozonaci, mesaje standard date forward pe telefon, uităm să ne amintim ce înseamnă cu adevărat Pastele: iubire, iertare, liniște, familie, oameni care rămân. Poate anul ăsta nu ai totul aranjat perfect. Dar poți avea ceva mai important: pe cei care contează cu adevărat, lângă tine.
„Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.” Oare la Înviere, lăsăm să învie în noi cuvintele lui Hristos? Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea? Graba sau prezența? Indiferența sau compasiunea? Paștele nu vine să ne impresioneze. Vine să ne trezească. Fă-l să conteze! Paste luminat și binecuvântat! Hristos a Înviat!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.