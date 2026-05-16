Elena Udrea a ales să împărtășească pe Facebook un nou moment din viața personală, de această dată legat de participarea fiicei sale, Eva, la concursul „Spelling Bee” organizat de Karin’s Kids Academy.

În mesajul publicat online, fostul politician și-a exprimat bucuria și mândria pentru rezultatul obținut de fiica sa și i-a felicitat pe toți copiii implicați în competiție.

„Felicitări, iubita mea, Eva! Sunt atât mândra de tine!❤️

Felicitări celor trei premianți, felicitări tuturor copiilor care au participat la Concursul Spelling Bee organizat de Karin’s Kids Academy, cea mai frumoasă școală!

Felicitări și La mulți ani! pentru Teacher Oana, felicitări pentru Teachers Denisa și Irina!”, a scris ea pe Facebook.

Mesajul publicat de Elena Udrea a fost însoțit de reacții din partea urmăritorilor săi, care au transmis felicitări pentru Eva și aprecieri pentru relația apropiată dintre mamă și fiică.

În ultimele luni, fostul ministru a ales să publice tot mai des mesaje legate de viața personală și de relația cu fiica sa, Eva, postările fiind însoțite de imagini din activitățile petrecute împreună și de reflecții despre familie, copilărie și momentele simple din viața de zi cu zi. Fostul politician a prezentat frecvent episoade din timpul liber petrecut în natură, aniversări, sărbători religioase și evenimente școlare, iar mesajele sale au generat constant reacții din partea urmăritorilor din mediul online.

Numeroși utilizatori au transmis comentarii de susținere și felicitări pentru Eva, apreciind apropierea dintre mamă și fiică și tonul personal al postărilor publicate de Elena Udrea pe rețelele de socializare.

De curând, Elena Udrea a relatat într-o altă postare publicată pe Facebook că a petrecut o zi liniștită în Corbeanca, alături de fiica sa Eva, alegând să descrie momente simple petrecute în natură și activități care au atras atenția urmăritorilor săi din mediul online. Fostul politician a prezentat atmosfera relaxată a zilei și a povestit că fetița i-a oferit un buchet de păpădii, a strâns gunoaie de pe marginea lacului, a alergat după fluturi și a adunat melci din iarbă, descriind experiența ca pe un moment special petrecut împreună.

În mesajul publicat online, Elena Udrea a pus accent pe bucuriile simple ale copilăriei și pe timpul petrecut în aer liber, sugerând importanța activităților departe de agitația cotidiană și de mediul digital.

Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii în care Eva apare îmbrăcată în alb, cu părul desfăcut, surprinsă în timp ce se joacă și explorează natura din jurul lacului. Imaginile publicate au fost intens comentate și distribuite de utilizatori, mulți apreciind cadrul natural și mesajul transmis de fostul politician. Mai mulți internauți au remarcat gesturile descrise de Elena Udrea, în special faptul că fetița a strâns gunoaie de pe malul lacului, considerând că astfel de activități transmit un exemplu pozitiv despre educație și responsabilitate față de mediu.

Mesajul publicat de Elena Udrea a generat rapid sute de reacții și comentarii din partea urmăritorilor săi, numeroși utilizatori transmițând urări de sănătate și felicitări pentru relația apropiată dintre mamă și fiică. O parte dintre comentarii au făcut referire la imaginea liniștită și relaxată a familiei, în timp ce alți internauți au apreciat faptul că fostul politician a ales să împărtășească momente personale și activități obișnuite din viața de zi cu zi.

În ultima perioadă, Elena Udrea a publicat frecvent pe rețelele de socializare imagini și mesaje despre familie, evenimente școlare, sărbători religioase și timpul petrecut alături de Eva. Postările sale au continuat să atragă reacții numeroase în mediul online, iar mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea au transmis că apreciază naturalețea și tonul personal al mesajelor publicate.