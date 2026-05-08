Elena Udrea a publicat o înregistrare video pe Facebook, în care s-a plâns de traficul intens din zona Capitalei și de timpul foarte mare petrecut în coloană. Fostul ministru al Turismului a explicat că a parcurs aproximativ 25 de kilometri în trei ore, pe traseul dintre Corbeanca și Dorobanți.

În mesajul transmis online, Elena Udrea a descris situația drept un blocaj generalizat, cu trafic „bară la bară” pe mai multe benzi de circulație. Ea a folosit contextul pentru a comenta ironic schimbările politice recente și pentru a pune sub semnul întrebării motivele pentru care guvernul Bolojan a fost înlăturat.

Mesajul fostului ministru a fost distribuit și comentat intens pe rețelele sociale, în contextul în care traficul din București și din localitățile limitrofe continuă să genereze nemulțumiri în rândul șoferilor, mai ales la orele de vârf.

Problemele de trafic din zona București – Ilfov au devenit tot mai vizibile în ultimii ani, pe fondul creșterii numărului de autoturisme și al dezvoltării accelerate a localităților din nordul Capitalei. Corbeanca, Otopeni, Tunari sau Pipera se află printre zonele în care valorile de trafic cresc constant la orele de vârf, iar șoferii reclamă frecvent timpi foarte mari de deplasare spre centrul Bucureștiului.

Blocajele rutiere apar în special pe principalele artere de acces către Capitală, unde infrastructura existentă nu reușește să preia fluxul zilnic de mașini. În ultimele luni, nemulțumirile legate de traficul din București au fost amplificate și de lucrările de infrastructură desfășurate pe mai multe bulevarde importante, dar și de valorile ridicate de trafic generate de naveta dintre Ilfov și Capitală.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat pe 17 iulie anul trecut, după ce a executat o parte din pedeapsa primită în dosarul Gala Bute. Decizia a fost luată de Tribunalul Prahova, iar fostul ministru a părăsit Penitenciarul Târgșor după aproape patru ani petrecuți în detenție.

Fostul ministru al Turismului fusese condamnat definitiv la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Instanța a stabilit că Elena Udrea a executat efectiv trei ani și zece luni de detenție înainte de admiterea cererii de eliberare condiționată.

După ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a redevenit activă în spațiul public și pe rețelele sociale, unde comentează frecvent teme politice și sociale. Mesajul privind traficul din București este una dintre cele mai recente intervenții publice ale fostului ministru.