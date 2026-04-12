Miliardarul Gigi Becali a rămas fără carnetul de conducător auto pentru 90 de zile, după ce ar fi fost prins că circula cu peste 100 km/h pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h.

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 aprilie, în jurul orei 04:00, imediat după slujba de Paște.

Conform unui comunicat de la Brigada Rutieră București, polițiștii care acționau pentru menținerea siguranței rutiere au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, într-o zonă unde limita este de 40 km/h, viteza fiind înregistrată de aparatul radar.

„La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar”, potrivit unui comunicat al Brigăzii de Poliție Rutieră.

Autoturismul menționat în comunicat era condus de Gigi Becali.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Surse judiciare au indicat că este vorba despre Gigi Becali. Acesta a primit 15 puncte de amendă, echivalentul unei sancțiuni de aproximativ 3.000 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, ca măsură complementară pentru depășirea vitezei legale.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, mai precizează autoritățile.

Potrivit informațiilor apărute în presă, patronul celor de la FCSB participase la slujba de Înviere, așa cum face în fiecare an.

Ulterior, acesta s-ar fi grăbit să ajungă acasă și a fost surprins de radar în timp ce circula cu peste 100 km/h în zona Pipera, aproape de locuință. Fiind o zonă locuită, limita de viteză este mult mai redusă.

Nu este primul incident de acest tip. În urmă cu un an, în apropierea sărbătorilor de Paște, Gigi Becali a fost surprins în condiții similare, circulând cu peste 100 km/h în aceeași zonă, situație în care a fost sancționat și a rămas fără permis pentru aceeași perioadă.