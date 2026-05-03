Reguli noi pentru șoferi în 2027. Statul New York pregătește una dintre cele mai dure reforme ale legislației rutiere din ultimii ani. Noile reguli vizează reducerea pragului de suspendare a permisului și creșterea punctajelor pentru abateri frecvente, o măsură care ar putea afecta milioane de șoferi.

Autoritățile susțin că schimbările sunt esențiale pentru siguranța rutieră, însă criticii avertizează că impactul ar putea fi resimțit mai ales de șoferii obișnuiți, nu doar de cei periculoși.

Conform noilor propuneri, șoferii din New York riscă suspendarea permisului după acumularea a 10 puncte în 24 de luni, față de 11 puncte în 18 luni, cât este în prezent.

Deși diferența pare minoră, perioada mai lungă de monitorizare crește șansele ca un număr mai mare de șoferi să atingă limita legală, scrie National Today.

Reforma pune accent pe comportamentele frecvente în trafic, care până acum erau considerate „minore”, dar care contribuie la accidente.

Printre cele mai importante modificări se numără:

utilizarea telefonului la volan: până la 6 puncte

neacordarea priorității pietonilor: 5 puncte

depășirea vitezei cu aproximativ 16 km/h: 4 puncte

conducerea agresivă sau imprudentă: 8 puncte

abateri minore (întoarceri ilegale, defecțiuni tehnice): 1–2 puncte

În cazul recidiviștilor care conduc sub influența alcoolului, sancțiunile devin extreme: o a patra abatere poate duce la interzicerea definitivă a dreptului de a conduce.

Noile reguli nu sunt doar o schimbare tehnică — ele pot avea consecințe directe asupra vieții de zi cu zi.

Pentru mulți oameni, mai ales cei care folosesc mașina pentru muncă, acumularea rapidă a punctelor poate însemna:

pierderea locului de muncă

dificultăți financiare

limitarea mobilității zilnice

Experții atrag atenția că astfel de măsuri trebuie analizate și prin prisma impactului social, nu doar al siguranței rutiere.

Reforma a deschis o dezbatere intensă în Statele Unite. Susținătorii măsurilor consideră că înăsprirea sancțiunilor este necesară pentru a reduce accidentele și pentru a descuraja comportamentele riscante.

De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturi civile avertizează că noile reguli pot deveni excesiv de punitive, mai ales dacă aplicarea lor nu este uniformă.

Una dintre principalele temeri este că șoferii obișnuiți ar putea fi sancționați disproporționat pentru greșeli izolate, în timp ce adevărații pericole din trafic nu sunt neapărat vizați eficient.

Modificările sunt programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Până atunci, autoritățile vor desfășura campanii de informare și vor pregăti sistemele necesare implementării noilor sancțiuni.

Actualul sistem de puncte rămâne valabil până la finalul anului 2026.

Pentru a evita suspendarea permisului în viitorul sistem, specialiștii recomandă: