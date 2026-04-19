Conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive reprezintă în România o infracțiune gravă, reglementată de Codul penal și legislația rutieră. Fapta este tratată cu maximă severitate de autorități, având în vedere riscurile ridicate pentru siguranța circulației rutiere și pentru integritatea participanților la trafic.

În ultimii ani, cadrul juridic a fost clarificat prin practică judiciară, inclusiv prin decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, care au stabilit standarde mai stricte privind probele necesare pentru condamnare.

Conducerea unui vehicul sub influența drogurilor este incriminată de art. 336 alin. (2) din Codul penal.

Persoana care săvârșește această faptă riscă:

Închisoare de la 1 la 5 ani, sau

Amendă penală, în funcție de circumstanțele cauzei și de aprecierea instanței.

Această infracțiune este considerată una de pericol, ceea ce înseamnă că nu este necesar un accident pentru existența răspunderii penale, fiind suficientă conducerea sub influența substanțelor interzise.

Un element esențial în practica juridică recentă îl reprezintă modul de dovedire a influenței substanțelor psihoactive asupra capacității de a conduce. În acest sens, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție a adus clarificări importante, stabilind că un rezultat pozitiv obținut în urma unui test rapid de tip drugtest nu este suficient, prin el însuși, pentru a fundamenta o condamnare penală.

Pentru angajarea răspunderii penale este necesară confirmarea prin analize toxicologice efectuate în cadrul unor laboratoare specializate, precum Institutul Național de Medicină Legală, aceste analize având rolul de a stabili cu certitudine prezența substanțelor în organism și relevanța lor juridică. Mai mult decât atât, nu este suficientă simpla identificare a substanțelor, ci trebuie demonstrat în mod concret că acestea au afectat efectiv capacitatea de a conduce a persoanei în cauză, respectiv că au produs o alterare reală a funcțiilor psihomotorii.

Această interpretare consolidează standardul probatoriu din materie penală și reflectă aplicarea strictă a principiului prezumției de nevinovăție, impunând ca orice condamnare să se bazeze pe probe științifice complete, concludente și lipsite de echivoc.

Etapă Descriere Valoare juridică / efect Testarea inițială Poliția rutieră utilizează aparate tip drugtest în cadrul controlului în trafic, pentru detectarea rapidă a substanțelor psihoactive. Rezultat orientativ, fără valoare probatorie definitivă în procesul penal. Prelevarea probelor biologice În cazul unui rezultat pozitiv, conducătorul auto este condus la o unitate medicală unde se recoltează probe de sânge și urină, ulterior transmise către laboratoarele de medicină legală pentru analiză toxicologică. Etapă obligatorie pentru confirmarea sau infirmarea prezenței substanțelor psihoactive în organism. Analiza și valoarea probelor Probele sunt analizate în laborator, iar rezultatele sunt integrate în dosarul penal pentru stabilirea situației de fapt. Doar analizele de laborator au valoare probatorie decisivă în cadrul procesului penal.

În situația în care asupra conducătorului auto sunt identificate substanțe interzise, fapta poate atrage o răspundere penală suplimentară, acesta putând fi cercetat și pentru deținere de droguri de risc sau de mare risc, în temeiul Legii nr. 143/2000. Pedepsele aplicabile în astfel de cazuri variază de la câteva luni de închisoare până la mai mulți ani de detenție, în funcție de natura substanței, cantitatea deținută și circumstanțele concrete ale cauzei.

Dincolo de sancțiunea penală propriu-zisă, implicațiile juridice și sociale sunt semnificative și de durată. O astfel de faptă generează deschiderea unui dosar penal și, în mod frecvent, conduce la pierderea dreptului de a conduce autovehicule, fie temporar, fie definitiv, în funcție de soluția instanței. Totodată, în cazul unei condamnări, persoana dobândește antecedente penale, aspect care poate afecta în mod direct parcursul profesional și social. În plus, consecințele se extind și asupra viitorului juridic al persoanei, existând restricții sau dificultăți în obținerea anumitor autorizații, avize ori funcții care presupun integritate și un cazier curat.

Germania a actualizat semnificativ cadrul legal privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive începând cu august 2024, în contextul reformei legislației privind canabisul. Noile reguli introduc praguri clare de toleranță pentru THC, dar mențin o abordare strictă pentru alte droguri și pentru situațiile în care siguranța rutieră este pusă în pericol.

Regimul juridic diferențiază între contravenții administrative și infracțiuni penale, în funcție de substanță, concentrație și comportamentul șoferului în trafic.

Situație Prag / context legal Încadrare juridică Amendă Suspendare permis Alte sancțiuni Prag general THC 3,5 ng/ml THC în sânge Abatere administrativă ~500 € ~1 lună Puncte de penalizare Prima abatere Depășire prag THC Contravenție rutieră ~500 € ~1 lună Puncte de penalizare THC + alcool Consum combinat substanțe Abatere agravată ≥ 1.000 € 1–3 luni (de regulă mai sever) Sancțiuni sporite + puncte Recidivă Repetarea faptei Abatere repetată câteva mii € prelungită (mai multe luni) Puncte + măsuri agravante Șoferi tineri / începători Sub 21 ani sau perioadă de probă Toleranță aproape zero sancțiune automată suspendare imediată orice nivel detectabil sancționat

Pentru droguri precum cocaina, heroina sau amfetaminele, legislația germană aplică în continuare un principiu strict de toleranță zero. Astfel, simpla prezență detectabilă a acestor substanțe în organism este suficientă pentru declanșarea sancțiunilor administrative.

În aceste cazuri, șoferul se confruntă de regulă cu o amendă de aproximativ 500 de euro, puncte de penalizare și suspendarea permisului de conducere pentru o lună. Repetarea abaterii determină creșterea progresivă a sancțiunilor, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește durata suspendării dreptului de a conduce.

În Franța, conducerea sub influența substanțelor psihoactive este tratată ca o infracțiune rutieră de o gravitate ridicată. Reforma legislativă intrată în vigoare în 2025 a înăsprit considerabil regimul sancționator, în special pentru consumul combinat de droguri și alcool, dar și pentru accidentele mortale cauzate în astfel de condiții.

Sistemul francez se bazează pe principiul toleranței zero, indiferent de cantitatea de substanță detectată, iar sancțiunile sunt diferențiate în funcție de consecințele faptei și de circumstanțele agravante.

În situația în care un șofer este depistat pozitiv în cadrul unui control rutier, fără a fi implicat într-un accident, legislația franceză prevede sancțiuni penale semnificative. Fapta poate fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare și o amendă care poate ajunge la 9.000 de euro.

Pe lângă sancțiunea penală principală, conducătorului auto i se aplică automat o reducere de șase puncte din permisul de conducere, ceea ce reprezintă o sancțiune severă în sistemul francez de puncte. În plus, autoritățile pot dispune suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de până la cinci ani, în funcție de circumstanțele cazului și de istoricul rutier al șoferului.

Atunci când conducerea sub influența drogurilor este combinată cu consumul de alcool, regimul juridic devine considerabil mai sever. În aceste situații, pedeapsa poate ajunge până la cinci ani de închisoare, iar amenda maximă poate urca la 15.000 de euro.

Sistemul de puncte este, de asemenea, afectat în mod drastic, fiind posibilă retragerea a nouă puncte dintr-o singură faptă, ceea ce, în cazul șoferilor începători, conduce la anularea imediată a permisului de conducere. Acest efect este deosebit de important în sistemul francez, unde noii conducători auto dispun de un număr redus de puncte și sunt supuși unui regim mai strict.

Situație Încadrare juridică Pedeapsă închisoare Amendă Consecințe asupra permisului Accident mortal sub influența drogurilor (fără alte circumstanțe agravante) „Omor rutier” – formă simplă până la 7 ani până la 100.000 € anularea permisului + interdicție de obținere până la 10 ani Accident mortal cu circumstanțe agravante (ex: droguri + alcool) „Omor rutier” – formă agravată până la 10 ani până la 150.000 € anularea permisului + interdicție de obținere până la 10 ani

În Spania, legislația rutieră privind consumul de substanțe psihoactive la volan este construită pe un sistem dual: pe de o parte, există sancțiuni administrative pentru simpla prezență a drogurilor în organism, iar pe de altă parte, răspunderea penală intervine atunci când se dovedește influența efectivă asupra capacității de a conduce.

Regimul este unul dintre cele mai stricte din Europa, bazat pe principiul toleranței zero și pe sancțiuni progresive, în funcție de gravitatea comportamentului rutier.

În conformitate cu Legea privind Siguranța Rutieră, în Spania nu este necesară dovada afectării conducerii pentru aplicarea unei sancțiuni administrative. Este suficient ca un test de salivă să indice prezența substanțelor psihoactive în organism.

În aceste situații, șoferul este sancționat cu o amendă fixă de aproximativ 1.000 de euro și pierde șase puncte din permisul de conducere. Sistemul de puncte spaniol funcționează ca un mecanism de prevenție, iar pierderea unui număr semnificativ de puncte poate conduce la suspendarea dreptului de a conduce.

În plus, autoritățile pot dispune imobilizarea vehiculului până în momentul în care acesta poate fi preluat de o persoană aptă din punct de vedere legal sau până la încetarea efectelor substanțelor.

Atunci când consumul de droguri afectează efectiv comportamentul în trafic, fapta nu mai este tratată ca simplă abatere, ci devine infracțiune conform articolului 379.2 din Codul Penal spaniol.

În aceste cazuri, sancțiunile pot include o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între trei și șase luni, o amendă penală calculată în funcție de venitul zilnic al șoferului sau obligația de a presta muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între 31 și 90 de zile. Indiferent de forma pedepsei aplicate, instanța dispune în mod obligatoriu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă care poate varia între unu și patru ani.

Începând cu 2025, sistemul spaniol a introdus măsuri suplimentare de reabilitare, prin care șoferii depistați pozitiv pot fi obligați să participe la programe de educație rutieră și recuperare comportamentală. Aceste programe sunt concepute pentru reducerea recidivei și îmbunătățirea siguranței rutiere.

Pentru șoferii minori sau cei care conduc vehicule din categorii ușoare, precum mopede sau motociclete de mică cilindree, se aplică o toleranță zero absolută atât pentru alcool, cât și pentru droguri.

În cazul recidivei, sancțiunile sunt automat înăsprite, iar amenzile ajung la nivelul maxim de 1.000 de euro, în timp ce pedepsele penale pot fi majorate semnificativ, în funcție de circumstanțele faptei.

Italia a adoptat una dintre cele mai stricte reforme europene privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive, prin actualizările aduse Codului Rutier (Codice della Strada) la finalul anului 2024 și consolidarea aplicării acestora în 2025.

Schimbarea fundamentală constă în simplificarea standardului de răspundere: nu mai este necesar să se demonstreze afectarea psihofizică a șoferului, fiind suficientă detectarea substanțelor în organism pentru declanșarea răspunderii penale.

Conducerea unui vehicul după consumul de substanțe stupefiante este încadrată ca infracțiune penală și sancționată conform articolului 187 din Codice della Strada.

În forma actuală, fapta se pedepsește cu închisoare de la șase luni la un an și cu o amendă penală cuprinsă între 1.500 și 6.000 de euro. În plus, se dispune suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de la unu la doi ani.

Această abordare reflectă o politică legislativă de tip „zero toleranță”, în care simpla prezență a substanțelor psihoactive în organism este suficientă pentru angajarea răspunderii, fără a mai fi necesară demonstrarea afectării concrete a capacității de a conduce.