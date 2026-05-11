Ministerul Educației a lansat în consultare publică metodologia pentru acordarea gradației de merit în sesiunea 2026, oferind cadrelor didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de a obține o majorare substanțială a veniturilor.

Acest bonus salarial, echivalent cu 25% din salariul de bază, este acordat prin concurs și reprezintă o recunoaștere a performanței profesionale pentru o perioadă de cinci ani.

Conform proiectului Edu.ro, gradația de merit se acordă pentru un procent de 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare și control, precum și pentru personalul didactic auxiliar, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Calculul locurilor disponibile se va raporta la situația oficială din sistemul EduSal, aferentă lunii februarie 2026.

Pentru a beneficia de acest spor pregătit de Ministerul Educației, profesorii trebuie să întocmească un dosar complex de evaluare care să reflecte activitatea desfășurată în ultimii ani.

Criteriile vizează în mod direct performanțele elevilor la examenele naționale și concursuri școlare, implicarea în proiecte educaționale, activitatea metodică și contribuția la dezvoltarea instituției de învățământ.

O noutate importantă a sesiunii 2026 o reprezintă introducerea unor punctaje suplimentare pentru profesorii care se implică activ în organizarea și desfășurarea simulărilor pentru examenele naționale.

Această măsură vine să recompenseze efortul depus de cadrele didactice în pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Procesul de selecție rămâne unul riguros, bazat pe dovezi clare ale succesului educațional și ale implicării în comunitatea școlară.

Din punct de vedere financiar, impactul gradației este semnificativ. De exemplu, un profesor care are un salariu de bază de 8.000 de lei va încasa un bonus brut de aproximativ 2.000 de lei lunar, pe parcursul celor cinci ani de valabilitate.

Această creștere se adaugă eventualelor majorări salariale pregătite de Guvern prin noua lege a salarizării, aflată în prezent în lucru.

Deși gradația de merit este în prezent pilonul principal de recompensare a excelenței, viitorul acestui sistem este sub semnul întrebării. Discuțiile privind noua lege a salarizării indică posibilitatea înlocuirii acestui bonus cu un „premiu pentru performanță” acordat periodic.

Cu toate acestea, până la o decizie legislativă finală de la Ministerul Educației, metodologia pentru 2026 rămâne cadrul oficial de referință pentru profesorii care vizează excelența didactică.