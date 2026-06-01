Calculatorul pentru noua lege a salarizării. Câți bani vor câștiga, de fapt, profesorii și angajații din educație. Își pot estima veniturile

Profesorii, personalul auxiliar și angajații din universități care vor să afle cum ar putea fi plătiți după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării au la dispoziție un nou instrument online. Calculatorul permite estimarea salariilor pe baza proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii și este disponibil gratuit pentru toți cei interesați.

Platforma a fost realizată de antreprenorul Alex Mantello și folosește prevederile incluse în forma aflată în prezent în consultare publică.

Instrumentul poate fi accesat la adresa salarizare.zed-zen.com și este destinat tuturor categoriilor de personal bugetar prevăzute în proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii pe 25 mai 2026.

Pentru domeniul educației, platforma face diferența între învățământul preuniversitar și cel universitar. În cazul profesorilor din școli și licee sunt aplicate gradațiile obișnuite de vechime, în timp ce pentru personalul din universități sunt utilizați coeficienții specifici tranșelor de vechime prevăzute în proiectul legislativ.

Utilizatorii pot vedea salariul de bază rezultat din coeficienții incluși în proiect, sporurile calculate în limita plafonului de 20%, salariul net estimat și diferența față de venitul actual.

Calculatorul nu necesită înregistrare și nu conține reclame, fiind disponibil gratuit pentru cei care vor să își facă o idee despre impactul noilor prevederi asupra propriilor venituri.

Alex Mantello a explicat pentru edupedu.ro că ideea platformei a apărut după publicarea proiectului de lege. Acesta a arătat că documentul este foarte dificil de analizat pentru persoanele care vor doar să afle concret ce salariu ar putea avea după aplicarea noilor reguli.

Potrivit dezvoltatorului, mulți profesori și angajați din sistemul public încercau să înțeleagă cum îi vor afecta schimbările, însă informațiile sunt răspândite în numeroase anexe și mii de funcții diferite.

Mantello a precizat că a folosit infrastructura tehnică deja existentă pentru a transforma informațiile din anexele oficiale într-un instrument simplu și ușor de utilizat.

„Am văzut proiectul publicat pe 25 mai și mi-am dat seama că nimeni nu-și poate calcula concret salariul fără să citească nouă anexe și 2.627 de funcții. Prieteni profesori și rude din sănătate se întrebau toți același lucru: «Cât o să iau eu?». Aveam infrastructura tehnică pregătită și am spus să ajut comunitatea”, a declarat Alex Mantello. „Cred că rolul statului ar trebui să se oprească la a publica datele curat și structurat. Restul, interfețele pentru cetățean, ar trebui lăsate comunității de developeri și antreenori. Este mult mai eficient așa. Un minister nu trebuie să construiască un calculator, trebuie doar să se asigure că oricine vrea să-l facă are de unde lua datele. Cazul de față arată exact acest gol: un proiect de lege important, dar care rămâne practic ilizibil până când cineva îl traduce într-un instrument simplu”, a mai afirmat acesta.

Lansarea calculatorului are loc într-un moment în care proiectul noii legi a salarizării este analizat de sindicate, organizații profesionale și instituții publice.

În ultimele zile, mai multe organizații sindicale din educație au criticat anumite prevederi din proiect. Printre aspectele semnalate se numără nivelul unor coeficienți de salarizare, modul de calcul al sporului de dirigenție și poziționarea salariilor profesorilor în raport cu alte categorii de personal din sectorul public.

Proiectul este încă în consultare publică, ceea ce înseamnă că poate suferi modificări înainte de adoptarea formei finale.

Autorul platformei atrage atenția că estimările generate de calculator sunt bazate exclusiv pe forma actuală a proiectului de lege și nu reprezintă valori oficiale.

În cazul în care Guvernul sau Parlamentul vor modifica textul legii în perioada următoare, salariile estimate de aplicație se pot schimba. Din acest motiv, calculatorul trebuie privit ca un instrument orientativ, util pentru înțelegerea impactului posibil al noii grile de salarizare asupra diferitelor categorii de angajați din sistemul public.