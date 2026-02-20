Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a declarat, vineri, că atitudinea lui Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca fiind bazată pe ură și segregare, nu este potrivită. El a dat ca exemplu atitudinea Regelui Charles, sugerând că liderii ar trebui să aibă o abordare diferită.

Întrebat, la emisiunea „OFF The Record” de la MEDIAFAX, dacă magistrații ar putea cere relaxarea regulilor privind incompatibilitățile, după reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare, Mateescu a explicat că argumentul din comunicatul CSM și al președintei Curții de Apel București reflectă o nevoie reală din sistem. El a spus că nu este vorba despre dorința de a slăbi aceste reguli, deoarece ele sunt prevăzute în Constituția României și trebuie respectate. A adăugat că, din păcate, nu toți respectă Constituția la fel.

Judecătorul a mai zis că este nevoie de o dezbatere publică, deoarece pensia de serviciu a fost gândită ca o compensație pentru numeroasele interdicții impuse magistraților. El a explicat că un judecător nu are voie să desfășoare alte activități, cu excepția predării în învățământul juridic superior.

A menționat că au existat discuții potrivit cărora magistrații nu ar putea ocupa nici măcar funcții precum cea de președinte al unui comitet de părinți sau să participe la competiții sportive cu premii. În opinia sa, regimul constituțional este foarte strict. El a spus că atât Curtea, cât și CSM au adus corect această temă în atenția publică, pentru ca oamenii să înțeleagă de ce este necesară o pensie de serviciu, așa cum există în statele democratice, pentru a compensa aceste restricții.

Mateescu a afirmat că volumul de muncă al judecătorilor este foarte mare și a dat exemplul Judecătoriei Strehaia, unde din șase judecători a mai rămas doar unul.

„Cred că acel argument din comunicatul CSM-ului și al președintei Curții de Apel București corespunde unei nevoi din magistratură, nu de a se diminua acest regim al incompatibilităților – pentru că ne place sau nu ne place el este prevăzut în Constituția României și noi, cel puțin, puterea judecătorească, noi chiar o respectăm. Din păcate, nu o fac alții. (…) Eu vreau să vă spun doar că (…) trebuie să fie făcută o dezbatere în societate pentru că această pensie de serviciu a fost văzută ca o compensație a acestor interdicții, incompatibilități. (…) Nu ai voie să faci nimic, în afară de învățământ superior didactic în învățământul superior juridic, nu la științe politică sau la sport, cum se mai întâmplă. Numai atât ai voie să faci. Au fost discuții că nici măcar președintele unui comitet de părinți nu poți să fii, că nu poți să alergi la maraton, la concursuri cu premii. Adică, pur și simplu, regimul constituțional este foarte rigid la noi. Curtea și CSM-ul au pus corect problema pentru a aduce în atenție publică, să înțeleagă opinia publică de ce e nevoie, ca toate statele democratice, de o pensie de serviciu ca să compenseze aceste restricții. Cât poate să ducă omul acela, pentru Dumnezeu? Dosare în civil, în penal, minori și familie, în orice materie Ce pretenții, pentru că suntem cu toți oameni. Cât poți duce, cât poți împinge limitele”, a declarat Mateescu.

Întrebat, totodată, despre planul premierului Ilie Bolojan de a face tăieri în toate domeniile bugetare, Bogdan Mateescu a spus că acesta are propria agendă politică. El a precizat că are dreptul să o critice atunci când este vorba despre sistemul judiciar, invocând libertatea de exprimare.

Mateescu a afirmat că, în opinia sa, o atitudine bazată pe ură, pe împărțirea societății în tabere și pe provocarea de conflicte între diferite categorii sociale nu este potrivită. El a criticat etichetarea bugetarilor, studenților sau medicilor ca fiind „îmbuibați”, spunând că astfel de generalizări sunt nedrepte.

Ca exemplu de abordare diferită, el a menționat un discurs susținut în urmă cu doi ani de Regele Charles al Marii Britanii. Mateescu a spus că a fost impresionat de faptul că regele le-a mulțumit funcționarilor publici pentru munca depusă în slujba statului, subliniind că fără ei nu ar fi fost posibil un stat puternic, așa cum este Marea Britanie.