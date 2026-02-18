Consiliul Superior al Magistraturii a transmis miercuri, într-un comunicat, că a luat la cunoștință decizia Curții Constituționale privind faptul că proiectul de lege despre pensiile de serviciu ale magistraților este conform cu Constituția. Consiliul a subliniat că hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru toată societatea.

CSM a informat că noua lege ar urma să aibă efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar. Instituția a arătat că majorarea din nou a vârstei de pensionare și eliminarea pensiei de serviciu ar putea duce la plecări din sistem și ar face profesia de magistrat mai puțin atractivă pentru tinerii juriști.

Potrivit CSM, există deja un deficit mare de magistrați, că numărul de dosare este de patru ori mai mare decât media europeană și că este dificil să fie angajat personal nou. Aceste probleme ar fi fost semnalate în mod repetat, dar ar fi fost ignorate de celelalte puteri ale statului, care s-ar fi concentrat doar pe modificarea statutului magistraților.

Având în vedere consecințele asupra protejării drepturilor și libertăților cetățenilor și asupra soluționării dosarelor într-un timp rezonabil, Consiliul a precizat că trebuie să găsească măsuri pentru organizarea activității, astfel încât justiția din România să nu ajungă într-un blocaj general.

CSM a transmis că o justiție de calitate este posibilă doar dacă se ating standardele europene privind numărul de dosare și volumul de muncă al magistraților. În același timp, noua lege ar impune, în opinia Consiliului, reanalizarea regulilor stricte privind incompatibilitățile și interdicțiile magistraților, considerate printre cele mai dure din Uniunea Europeană. Instituția a susținut și că eliminarea pensiilor de serviciu ar face ca statutul magistraților să pară o garanție a independenței, dar fără a fi susținută de realitate.

CSM a considerat că ar fi fost important ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să analizeze dacă noua lege respectă garanțiile de independență a justiției. Totuși, CSM a arătat că această analiză ar putea fi cerută în continuare în cazuri concrete, atunci când instanțele vor avea de soluționat astfel de situații.

„Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului. Deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenţia publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului. În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil. O justiţie de calitate nu poate fi imaginată decât în condiţiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze şi ale efortului uman pentru soluţionarea acestora. În acelaşi timp, noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităţilor şi interdicţiilor magistraţilor, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraţilor într-o aparentă garanţie a independenţei acestora, nesusţinută de realitate”, se arată în comunicatul de presă emis de CSM.

Judecătorii de la CCR au respins, după două luni și cinci amânări, sesizarea făcută de ÎCCJ împotriva legii pensiilor de serviciu ale magistraților. Asta înseamnă că pensiile magistraților pot fi micșorate, iar vârsta de pensionare va crește.

La termenul anterior, CCR a oprit discuțiile pentru a analiza documente noi trimise de ÎCCJ. Judecătorii de la instanța supremă le-au cerut celor de la CCR să trimită cazul și la CJUE. Ei au susținut că legea i-ar trata nedrept pe magistrați și le-ar reduce prea mult siguranța financiară.