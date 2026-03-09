Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat dur comportamentul președintelui Nicușor Dan în urma unei întâlniri cu susținătorii săi care au protestat față de sprijinul acordat listei PSD pentru conducerea parchetelor. Într-o postare amplă, gazetarul a susținut că reacțiile șefului statului au fost nervoase și lipsite de argumente și a afirmat că modul în care acesta s-a raportat la criticile primite i-a amintit de stilul președintelui american Donald Trump.

Cristian Tudor Popescu a explicat pe Facebook că își propusese să ia o pauză de la comentariile despre declarațiile lui Nicușor Dan, deoarece astfel de subiecte îi provoacă tensiune. Cu toate acestea, jurnalistul a spus că nu a putut trece peste episodul întâlnirii dintre președinte și susținătorii săi care protestau în stradă împotriva susținerii integrale a listei PSD pentru conducerea parchetelor.

Potrivit jurnalistului, oamenii prezenți la protest s-au arătat surprinși și dezamăgiți de apropierea politică dintre președinte și PSD. El a relatat că aceștia au formulat observații pe care le-a descris drept logice și de bun-simț, fără să ridice tonul și fără să manifeste ostilitate. În schimb, Cristian Tudor Popescu a apreciat că reacția lui Nicușor Dan a fost una nervoasă, agresivă și lipsită de argumente reale.

Jurnalistul a afirmat că președintele a invocat doar ideea că ar avea mult mai multe informații decât criticii săi și că ar fi făcut o analiză amplă pentru selectarea unor lideri manageriali din justiție. De asemenea, Nicușor Dan le-ar fi transmis susținătorilor că are o opinie diferită de cea dominantă în spațiul public și că ar trebui să aibă încredere în deciziile sale. În opinia lui Cristian Tudor Popescu, acest tip de argumentație a fost mai degrabă o retorică bazată pe autoritate personală, fără explicații concrete.

Gazetarul a susținut că modul în care președintele și-a justificat deciziile contrazice chiar logica pe care ar trebui să o aibă un matematician. El a argumentat că un specialist în matematică evită să facă afirmații fără demonstrații solide și fără argumente verificabile.

În acest context, Cristian Tudor Popescu a amintit un episod mai vechi, în care Nicușor Dan ar fi rezolvat în direct o problemă matematică celebră, iar jurnalistul a spus că ar fi identificat mai multe erori și omisiuni în demonstrație. Din această perspectivă, el a sugerat că stilul actual al președintelui ar fi caracterizat de afirmații fără suport suficient și de contradicții.

Jurnalistul a amintit și declarații mai vechi ale lui Nicușor Dan, făcute în vara precedentă, când acesta anunța că va face numeroase vizite la Consiliul Superior al Magistraturii și că se va pregăti foarte bine pentru aceste întâlniri. Tot atunci, potrivit lui Cristian Tudor Popescu, președintele ar fi sugerat posibilitatea organizării unui referendum în rândul magistraților pentru a evalua funcționarea instituției.

Potrivit jurnalistului, aceste inițiative nu s-au concretizat. El a afirmat că referendumul nu a mai fost organizat, iar președintele nu ar fi intervenit în mod direct în relația cu CSM, ba chiar ar fi ajuns ulterior să declare că instituția știe singură ce are de făcut.

Cristian Tudor Popescu a comentat și răspunsul oferit de Nicușor Dan atunci când a fost întrebat ce se va întâmpla dacă, peste șase luni, situația va rămâne aceeași sau chiar se va înrăutăți. Potrivit jurnalistului, președintele a spus că în acel caz s-ar putea întâlni din nou cu oamenii pentru a discuta.

Gazetarul a pus sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de abordări și a afirmat că, în opinia sa, mandatul lui Nicușor Dan nu a produs realizări concrete în primele zece luni. El a precizat însă că nu contestă legitimitatea alegerii sale, ci consideră că stilul de conducere ar fi marcat de ezitare, contradicții și decizii discutabile.

În finalul postării, Cristian Tudor Popescu a anticipat că unii dintre susținătorii președintelui îl vor acuza că folosește argumente similare cu cele ale opoziției radicale. Jurnalistul a respins această idee și a invocat un principiu latin potrivit căruia două persoane pot spune același lucru fără ca sensul sau intenția lor să fie identice.

Într-un post-scriptum, el a adăugat că, după întâlnirea tensionată cu susținătorii, președintele ar fi decis să amâne nominalizarea conducerilor parchetelor până aproape de termenul maxim permis de lege, respectiv încă aproximativ 60 de zile.