Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta direct cu oamenii care protestau împotriva propunerilor Ministerului Justiției pentru funcțiile de conducere din parchete.

Protestatarii i-au cerut șefului statului să transmită un mesaj clar pentru cetățeni privind starea justiției și modul în care vor fi luate deciziile privind numirile. În răspunsul său, președintele a explicat că vede aceleași probleme pe care le observă și societatea.

„Şi eu sunt cetăţean şi eu constat că justiţia are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, trebuie însă să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă, lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii. E foarte greu să schimbi o situaţie de fapt”, a spus el.

În același context, șeful statului a respins ideea că ar exista înțelegeri politice privind aceste numiri, în special cu Partidul Social Democrat. Președintele a subliniat că va respecta procedurile stabilite prin lege și că decizia finală va fi luată doar după analizarea propunerilor oficiale.

„Eu v-am spus că respect legea. Legea spune să aştept până în momentul în care vin propunerile astea la mine şi, în funcţie de informaţiile pe care le am, să le accept sau să le resping”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a spus că percepția publică despre procurorii propuși diferă semnificativ de evaluările pe care le-a făcut el după discuții cu mai mulți magistrați și după analizarea unor documente din sistem.

În timpul dialogului cu manifestanții, Nicușor Dan a subliniat că deciziile privind conducerea parchetelor vor fi asumate personal și că semnătura sa va reprezenta un angajament privind performanța viitorilor procurori-șefi.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu”, a spus șeful statului, după ce a intrat în mijlocul protestatarilor adunați la Cotroceni.

El a afirmat că dispune de mult mai multe informații decât cele aflate în spațiul public, sugerând că evaluarea candidaților nu poate fi făcută doar pe baza datelor disponibile în presă.

„Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră”, a mai spus șeful statului.

Președintele a explicat că rezultatele acestor numiri nu pot apărea imediat, deoarece noii conducători ai instituțiilor trebuie mai întâi să se familiarizeze cu structurile pe care le vor conduce.

„Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care ei vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu şefii acestor instituţii”, a completat Nicușor Dan.

În cadrul discuției, președintele a adus în discuție și referendumul anunțat în domeniul justiției. Potrivit acestuia, autoritățile lucrează la un sistem informatic care să permită organizarea consultării în condiții de securitate și confidențialitate.

„Se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidenţialitatea, pentru că a fost o cerinţă a magistraţilor şi pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poate să fie contestat, adică, cineva să ne acuze că am pus voturi de la unul sau de la altul”, a spus președintele.

În discuțiile cu protestatarii, Nicușor Dan a fost întrebat și despre nemulțumirile legate de anumite persoane propuse pentru conducerea parchetelor. Președintele a explicat că nu poate comenta individual aceste nume înainte de a primi oficial propunerile.

El a precizat că o astfel de poziție ar însemna o antepronunțare, lucru pe care legea nu îl permite în acest moment al procedurii.

„Din păcate, nu pot în momentul acesta, să vă răspund persoană cu persoană, pentru că m-aş antepronunţa şi ar fi nelegat. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutaţi de asemenea cu oameni din sistemul de justiţie”, a arătat șeful statului.

La un moment dat, președintele le-a cerut protestatarilor să ofere exemple concrete de procurori despre care consideră că ar trebui analizați, solicitându-le să numească zece astfel de persoane.

De asemenea, Nicușor Dan a răspuns unei protestatare care i-a cerut să mențină dialogul cu societatea civilă, subliniind că el însuși provine din acest mediu și a activat acolo timp de două decenii.

„Doamnă, eu vin din societatea civilă, am stat 20 de ani acolo. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf? Sau ce credeţi că mi s-a întâmplat?”, i-a spus președintele.

Referindu-se la acuzațiile potrivit cărora ar fi transmis deja semnale privind viitoarele numiri, șeful statului a precizat că declarațiile sale au fost interpretate greșit și că a făcut doar o observație generală.

„Am făcut o afirmaţie generală şi am spus că printre oamenii aceia sunt persoane foarte interesante în care eu aş avea încredere, evident, dacă ajung la mine”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a mai afirmat că unele dintre criticile din spațiul public sunt exagerate și că imaginea prezentată despre candidații selectați nu reflectă realitatea.

„Vreau să spun de opinia generală din spaţiul public care spune că toţi oamenii ăştia pe care i-a selectat comisia sunt nişte dezastre. Nu e aşa”, a spus el.

În finalul dialogului, șeful statului a criticat modul în care anumite voci influente din spațiul public prezintă situația.

„Pot să învinuiesc pe unii care sunt lideri de opinie şi care încearcă să vă ducă într-o direcţie greşită”, a adăugat Nicușor Dan.

În fața întrebărilor privind promisiunile făcute în 2025 despre conducerea Parchetului General și a DNA, președintele a clarificat că nu a susținut niciodată ideea retragerii procurorilor-șefi de către președinte.