Potrivit autorităților de la Stockholm, inițiativa legislativă nu urmărește o modificare generală a sistemului penal pentru minori, ci o intervenție punctuală, aplicabilă doar în cazuri excepționale.

Ministrul justiției, Gunnar Strömmer, a respins ideea unei schimbări radicale a legislației penale.

„Nu este vorba de o «scădere în general a vârstei răspunderii penale»”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

Oficialul a precizat că reducerea pragului de vârstă ar viza doar infracțiuni de o gravitate extremă.

„Este vorba de reducerea acesteia pentru cele mai grave crime, cum ar fi omuciderile, tentativele de omor, atacurile cu explozibil cu circumstanţe agravante, infracţiunile legate de arme şi violurile, toate cu circumstanţe agravante”, a explicat Strömmer.

Suedia se confruntă de peste un deceniu cu o creștere accentuată a violenței generate de criminalitatea organizată, în special pe fondul confruntărilor dintre bande rivale și al luptei pentru controlul traficului de droguri.

Autoritățile avertizează că rețelele infracționale recrutează tot mai frecvent minori sub 15 ani pentru comiterea de atentate cu explozibili sau arme de foc, profitând de faptul că aceștia nu pot primi pedepse cu închisoarea.

Proiectul de lege a fost trimis spre consultare către 126 de autorități și organizații, iar reacțiile au fost în mare parte critice. Poliția, administrația penitenciarelor și procurorii s-au pronunțat împotriva măsurii.

Poliția suedeză a avertizat că reducerea vârstei răspunderii penale ar putea avea efecte contrare.

Instituția consideră că măsura riscă să ducă la „implicarea unor copii mult mai mici decât în prezent în reţelele criminale”.

Alte voci au atras atenția asupra faptului că sistemul penitenciar nu este pregătit pentru a gestiona detenția unor infractori atât de tineri și că aplicarea unor pedepse privative de libertate ar putea încălca drepturile copilului.

În pofida criticilor, ministrul justiției susține că gravitatea situației impune măsuri extraordinare.

„Suntem într-o situaţie de urgenţă. Măsurile pe care le luăm trebuie să reflecte gravitatea situaţiei”, a argumentat Gunnar Strömmer.

Acesta a precizat că reducerea vârstei răspunderii penale ar urma să fie introdusă temporar, pentru o perioadă inițială de cinci ani.

Calendar legislativ

Proiectul de lege va fi transmis mai întâi Consiliului legislativ suedez, organism care analizează constituționalitatea și coerența inițiativelor legislative înainte de intrarea lor în Parlament.

Guvernul suedez speră ca noua lege să poată intra în vigoare în cursul acestei veri, dacă va primi avizele necesare.