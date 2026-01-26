Radu Marinescu a explicat că situația pornește de la un caz înregistrat la Penitenciarul București – Rahova. Potrivit informațiilor transmise de penitenciar, luni dimineață, în jurul orei 10.05, s-a constatat că un deținut nu a revenit la ora stabilită din permisia de ieșire.

Este vorba despre Atash Abdullah, în vârstă de 45 de ani, condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat. Acesta se afla în regim semideschis și primise permisiunea de a părăsi penitenciarul în perioada 23–26 ianuarie, însă nu a mai revenit.

Ministrul a arătat că deținutul executase deja 10 ani din pedeapsă și trecuse prin evaluări și schimbări succesive ale regimului de executare, înainte să primească această recompensă.

Radu Marinescu a transmis că, din datele existente, astfel de cazuri sunt foarte rare și apar doar unul sau două raportate la mii de permisiuni acordate. A explicat că permisiunile sunt folosite ca formă de justiție restaurativă și pot reprezenta o etapă de tranziție pentru revenirea în societate, înainte de eliberare.

„Un deținut condamnat pentru omor calificat, care executase 10 ani din pedeapsă și trecuse prin evaluări și modificări succesive ale regimului de executare, aflat în permisiune de părăsire a penitenciarului, nu s-a mai reîntors în penitenciar. Statisticile arată ca o astfel de situație este foarte rară, un caz sau două raportat la mii de permisiuni acordate (ca formă de justiție restaurativă, o tranziție în revenirea în societate a deținutului la data eliberării)”, a scris luni, pe Facebook, Radu Marinescu.

Totuși, ministrul a subliniat că și un singur caz este suficient pentru a declanșa o verificare imediată. În acest context, a anunțat că a trimis corpul de control la Penitenciarul Rahova pentru a analiza situația și modul în care a fost acordată permisiunea.

„Chiar și un singur caz necesită investigație promptă (și am trimis corpul de control la Rahova) și soluții de remediere”, a spus ministrul.

Pentru a reduce riscul unor situații similare, ministrul a pus accent pe folosirea tehnologiei în sistemul penitenciar. Radu Marinescu a precizat că a cerut ca în acest an să fie bugetată achiziția a 6.000 de brățări electronice.

Aceste dispozitive ar urma să permită monitorizarea inclusiv a deținuților care primesc permisiuni de părăsire a penitenciarului, astfel încât autoritățile să poată urmări mai ușor dacă aceștia respectă condițiile impuse.

În paralel, ministrul a spus că a cerut Administrației Naționale a Penitenciarelor să analizeze introducerea dronelor și a unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru monitorizarea perimetrelor de detenție, dar și a zonelor de lucru exterior unde ajung unii deținuți.

De asemenea, Radu Marinescu a menționat că instrumentele de inteligență artificială ar putea fi folosite și pentru sprijinirea personalului în evaluarea deținuților, inclusiv atunci când se analizează acordarea de recompense, cu scopul de a identifica din timp posibile riscuri.