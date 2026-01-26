Tudorel Toader a declarat luni că România are un Cod penal cu multe lacune. El a explicat că actul normativ a fost adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, ceea ce a însemnat lipsa unor dezbateri și a unor îmbunătățiri înainte de intrarea în vigoare.

Fostul ministru a mai spus că, în forma adoptată, Codul penal a inclus zeci de soluții care au fost declarate ulterior neconstituționale de Curtea Constituțională.

El a mai vorbit despre ideea că există o tendință generală potrivit căreia minorii ar deveni mai responsabili la vârste mai fragede. În această logică, Toader a făcut legătura cu discuțiile despre scăderea vârstei pentru dreptul de vot, argumentând că un astfel de pas ar veni cu ideea de asumare a responsabilității, inclusiv din perspectiva răspunderii penale.

Tudorel Toader a mai declarat că legislația penală este modificată de multe ori după ce se întâmplă fapte grave. El a subliniat că o lege penală ar trebui adoptată pe o fundamentare socio-psihologică temeinică, lucru despre care spune că nu a existat în cazul Codului penal actual.

În același context, fostul ministru a menționat că grupul de lucru de la nivelul Guvernului lucrează la modificări ale Codului penal prin ordonanță de urgență, însă acestea nu se vor aplica faptelor deja comise.

„Avem un Cod penal cu multe lacune. Codul a fost adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, ceea ce înseamnă fără dezbateri, fără îmbunătățiri, fără analize. Codul a fost adoptat cu zeci de soluții neconstituționale declarate de CCR. Există o tendință generală de a considera că minorii devin mai responsabili la o vârstă fragedă. De aceea se vorbește despre scăderea vârstei pentru dreptul de vot, ceea ce înseamnă că dacă poate să voteze trebuie să devină și responsabil, inclusiv penal pentru ce face. Revenind, grupul ăla de lucru (n.r. se referă la grupul de lucru de la nivelul Guvernului pe legile justiției) modifică Codul penal poimâine prin OUG. Nu se va aplica faptelor despre care vorbim. Este foarte important. Chestia este că noi modificăm Codul penal de foarte multe ori după ce se întâmplă astfel de evenimente grave. Or o lege penală trebuie adoptată pe o fundamentare socio-psihologică foarte temeinică, ceea ce nu a existat la codul despre care vorbim. Aici este problema. Politica penală nu se face de pe o zi pe alta, pompieristic”, a spus Tudorel Toader, fost judecător CCR, la Antena 3 CNN.

Declarațiile lui Tudorel Toader au fost făcute în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș. Potrivit informațiilor din anchetă, adolescentul Mario Berinde a fost ucis de alți minori.

Doi adolescenți de 15 ani sunt arestați preventiv în dosar. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Fapta ar fi avut loc în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30. Ancheta arată că băieții de 15 și 13 ani l-ar fi chemat pe Mario Berinde la casa celui mai mic, sub pretextul că vor să-i arate un ATV nou, iar victima ar fi venit la întâlnire cu trotineta.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul de 15 ani l-ar fi lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuțitul. Ulterior, cei doi ar fi chemat un al treilea minor, de 15 ani, ca să îi ajute să scape de cadavru.

Anchetatorii mai arată că minorii ar fi încercat inițial să incendieze trupul, iar apoi l-ar fi îngropat dezbrăcat, într-o groapă săpată anterior, în grădina casei copilului de 13 ani, având capul înfășurat într-o geacă. Fapta ar fi fost premeditată cu aproximativ o lună înainte.

Mario Berinde a fost înmormântat sâmbătă, în localitatea natală.