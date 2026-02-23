Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 257 din Codul penal al României, care reglementează infracțiunea de ultraj. Demersul urmărește extinderea protecției juridice sporite și asupra personalului medical.

În prezent, legislația stabilește că atunci când o persoană amenință, lovește sau comite acte de violență împotriva unui funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime.

Pentru anumite categorii profesionale – precum polițiștii, militarii și personalul silvic învestit cu autoritate publică – legea prevede o majorare cu 50% a pedepselor.

Potrivit proiectului, același tratament juridic ar urma să fie aplicat și în cazul agresiunilor comise asupra:

–medicilor

– asistenților medicali

– altor cadre medicale aflate la serviciu

Astfel, fapte precum amenințarea, lovirea, vătămarea corporală sau orice alte acte de violență ar atrage limite de pedeapsă majorate cu 50%.

Deputatul a subliniat că proiectul vine ca reacție la creșterea numărului de incidente violente din spitale și unități medicale:

„Toleranță zero pentru agresiunile împotriva cadrelor medicale”

Inițiatorul face referire la cazurile recente de la Târgu Jiu și Borșa, unde cadre medicale au fost agresate în timpul intervențiilor. Parlamentarul a menționat că astfel de episoade nu mai sunt izolate, ci reflectă un fenomen îngrijorător.

În ultimii ani, au fost raportate numeroase situații în care personalul medical a fost supus agresiunilor fizice sau verbale din partea pacienților ori a aparținătorilor.

Susținătorii proiectului arată că activitatea personalului medical are caracter de serviciu public și implică responsabilități critice pentru siguranța pacienților.

„Cei care aleg violența împotriva medicilor nu lovesc doar într-un om, ci pun în pericol direct siguranța și șansa la tratament a tuturor pacienților”

Dacă proiectul va fi adoptat:

-agresiunile asupra cadrelor medicale vor fi sancționate mai sever

-instanțele vor aplica limite de pedeapsă majorate

-protecția juridică a personalului medical va fi aliniată cu cea a altor profesii expuse riscurilor

Experții juridici subliniază că o astfel de modificare ar putea avea un efect de descurajare, însă eficiența va depinde și de aplicarea consecventă a legii.

Inițiativa legislativă urmează să intre în circuitul parlamentar pentru avizele comisiilor de specialitate, dezbatere, vot