Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a condamnat public agresiunile asupra cadrelor medicale, făcând referire la incidentele recente.

„Ce s-a întâmplat la Borşa şi la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgenţă agresaţi fizic în timp ce încercau să salveze vieţi. Nu pe hol, nu într-o discuţie contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost ca echipele medicale nu au permis accesul aparţinătorilor în spaţiul de resuscitare. Şi vreau să fie foarte clar ca astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranţă, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient şi să aibă o şansă reală să salveze viaţa. Să loveşti un medic în timp ce se luptă să salveze o viaţă este un act de violenţă extremă. Dar este şi un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupţi”, a transmis Raed Arafat.

Șeful DSU afirmă că astfel de episoade nu mai reprezintă cazuri izolate și că există o tendință îngrijorătoare de amplificare a agresivității.

„Consecinţele sunt clare: frică, tensiune, epuizare şi, în final, un act medical afectat. Puţini cunosc faptul ca medicii şi asistenţii din UPU sunt adesea aceiaşi oameni care urcă pe ambulanţele şi pe elicopterele SMURD. Sunt cei care intervin la accidente grave, incendii, dezastre. Oameni care îşi riscă viaţa pentru a o salva pe a altora. Nu sunt funcţionari anonimi. Sunt profesionişti care aleg, zi de zi, să fie acolo când lucrurile sunt cel mai greu de dus. Nu spun că nu pot exista probleme. Pot fi situaţii de comunicare deficitară, pot fi comportamente care trebuie corectate. Dar acestea se rezolvă pe căi legale şi instituţionale, nu prin violenţă. Şi sunt convins că vorbim despre excepţii, nu despre regulă. Regula este munca sub presiune enormă şi deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieţilor oamenilor. Violenţa faţă de personalul medical are efecte imediate dar şi pe termen lung. Scade calitatea actului medical, creşte riscurile pentru pacienţi şi îi îndepărtează pe profesionişti de un domeniu deja extrem de solicitant”, a arătat Arafat.

Raed Arafat a subliniat dimensiunea umană a acestor incidente.

„În spatele halatului sau al echipamentului de intervenţie nu este „sistemul”, ci un om, cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat”.

Oficialul avertizează că efectele violenței depășesc cadrul incidentului punctual.

„Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc Este inadmisibil ca într-un spaţiu care ar trebui să fie protejat prin definiţie cum este unitatea de primiri urgenţe, personalul medical să se teamă pentru propria siguranţă. În medicina de urgenţă, orice act de violenţă înseamnă timp pierdut. Şi uneori poate insemna vieţi pierdute”, susține Raed Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ferm privind necesitatea reacțiilor instituționale și sociale.

„Avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm >>> “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.” Orice nemulţumire poate fi sesizată pe căile legale şi va fi analizată cu seriozitate. Violenţa nu este şi nu va fi niciodată o soluţie. Ca şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi personal, voi face tot ce ţine de mine pentru a sprijini colegii şi pentru a le asigura protecţia necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înţeleagă clar riscurile reale din UPU şi CPU şi să asigure paza adecvată. Solidaritatea cu medicii agresaţi nu este un gest simbolic ci o obligaţie morală. Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice, pierdem umanitatea, profesionalismul şi curajul lor”, a declarat Raed Arafat.

Incident grav la Spitalul Județean Târgu-Jiu

Reacția vine după ce un medic de la Spitalul Județean Târgu-Jiu a fost bruscat și împins de o rudă a unei paciente aflate în UPU. Personalul de pază a intervenit, iar poliția a fost alertată.

Ulterior, medicul a alunecat la ieșirea din salon și s-a lovit la picior. Conducerea spitalului a transmis că „condamnă ferm” orice formă de violență asupra personalului medical.

Două persoane au fost reținute în urma incidentului.

Federația „Solidaritatea Sanitară” atrage atenția că agresiunile fizice, amenințările și abuzurile verbale împotriva personalului medical sunt inacceptabile și solicită aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, care califică astfel de incidente drept accidente de muncă.