Federația Solidaritatea Sanitară (FSSR) precizează că documentul reprezintă o propunere coerentă de politică publică, înaintată Guvernului României, Ministerului Sănătății și Parlamentului.

Potrivit organizației sindicale, inițiativa vine în contextul în care agresiunile asupra personalului medical „au depășit de mult stadiul de cazuri izolate”.

FSSR face referire la episoadele de violență petrecute în unități medicale:

„Numai în săptămâna 16–22 februarie 2026, două agresiuni grave asupra medicilor aflaţi în exerciţiul funcţiunii – la UPU Târgu Jiu şi în sala de resuscitare a Spitalului Orăşenesc Borşa – au readus în atenţia publică vulnerabilitatea structurală a personalului medical”.

În același context, Departamentul pentru Situații de Urgență a calificat lovirea unui medic în timpul resuscitării drept un act de „gravitate extremă”.

Federația citează statistici globale și europene:

„Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, între 8% şi 38% dintre lucrătorii din sănătate suferă violenţă fizică la un moment dat în cariera lor”.

De asemenea, riscul poate ajunge la niveluri semnificativ mai ridicate în anumite state europene. România, atrage atenția FSSR, „nu dispune încă de date sistematice în domeniu”.

Strategia propusă are la bază experiențe din mai multe țări europene, inclusiv Italia, Marea Britanie, Spania, Franța și Germania. Documentul invocă și prevederi deja existente în legislația românească și în Contractul colectiv de muncă din sănătate.

Organizația sindicală subliniază necesitatea unei relații echilibrate între angajați, stat și angajatori:

„Protejarea profesioniştilor din sănătate nu este un privilegiu corporatist. Este o condiţie fundamentală pentru ca sistemul de sănătate să poată funcţiona”.

Federația anunță deschiderea procesului de dezbatere publică:

„Invităm în mod public toţi actorii relevanţi – instituţii ale statului, organizaţii sindicale şi profesionale, manageri, profesionişti din sănătate, reprezentanţi ai pacienţilor şi ai societăţii civile – să participe la finalizarea acestei strategii”.

Ce solicită FSSR ca priorități naționale

Printre măsurile propuse se numără:

-Adoptarea Strategiei naționale și constituirea unui mecanism interministerial

-Aplicarea imediată a procedurilor de protecție în spitale

-Standardizarea securității în unitățile sanitare

-Crearea unui Observator Național al agresiunilor

-Pachet legislativ dedicat

-Sprijin post-incident pentru victime

-Integrarea indicatorilor de siguranță în standardele de acreditare ANMCS

FSSR transmite un avertisment clar: