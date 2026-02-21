După ce mesajul RO-Alert transmis în noaptea de marți spre miercuri, la ora 4:20, pentru Codul roșu de ninsori abundente a stârnit reacții dure în rândul populației, autoritățile au decis modificarea sunetului alertei pentru notificările viitoare.

Totuși, tonalitatea folosită până acum va rămâne disponibilă, dar va fi utilizată doar pentru situații de urgență majoră, relatează Digi24.

Miercuri dimineață, mulți români au fost treziți brusc de mesajul emis, ceea ce a generat numeroase comentarii și critici pe rețelele de socializare.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat că emiterea mesajului nu putea fi amânată, subliniind că alertele RO-Alert sunt esențiale pentru siguranța persoanelor expuse riscurilor generate de fenomenele meteo extreme.

El a precizat că ora la care a fost transmis mesajul era limită, fiind momentul în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la serviciu, iar sistemul nu poate ține cont doar de persoanele aflate în locuințe.

Într-o postare pe Facebook, Arafat a clarificat că mesajul se transmite conform unei proceduri aprobate și că evitarea deranjului nu poate prevala în fața necesității de a avertiza populația aflată în pericol.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.

Referitor la sunetul alertelor, Raed Arafat a menționat atunci că acesta este standard și nu poate fi modificat în prezent, însă există demersuri pentru introducerea unui semnal diferențiat, mai puțin intruziv, destinat situațiilor care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații.

Implementarea acestui sistem depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme de operare, respectiv Android și iOS, iar populația va fi ținută la curent cu progresele realizate.

„Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate”, a mai precizat Arafat.

La două zile după alerta de Cod roșu, locuitorii Bucureștiului au primit un mesaj RO-Alert referitor la dispariția unui copil, dar cu sunetul unei simple notificări, demonstrând că sistemul sistemul mai puțin deranjant ar fi fost deja implementat.

Sursele Digi 24 au confirmat însă că tonalitatea tradițională va continua să fie folosită, dar strict pentru alerte grave.