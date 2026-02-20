Sute de mii de români lucrează în Germania și plătesc lunar contribuții la asigurarea publică de sănătate. Acum există o veste bună pentru ei: o parte din banii plătiți pot fi recuperați, sub formă de rambursare, iar suma poate ajunge până la 600 de euro pe an.

Mai multe case de asigurări din Germania oferă această posibilitate, dar există o condiție importantă: în timpul unui an calendaristic complet nu trebuie să fie folosite servicii medicale decontate de asigurare. Dacă această regulă este respectată, se poate primi rambursarea fără a plăti sume suplimentare în avans, cum se întâmplă la unele tarife cu franșiză.

Regula este simplă: timp de 12 luni nu trebuie să fie folosite consultații medicale, medicamente pe bază de rețetă sau servicii spitalicești acoperite de asigurare. Sunt permise însă controalele preventive (de exemplu, screening-uri pentru cancer) și vaccinările, fără a pierde dreptul la restituire.

Pentru cei care primesc Bürgergeld, suma primită ca rambursare nu afectează ajutorul social. Aceasta este considerată o plată specială pentru a încuraja responsabilitatea în sănătate și rămâne integral la beneficiar. Același principiu se aplică și altor prestații sociale.

Nu toate casele de asigurări oferă această rambursare. Exemple de astfel de asigurări sunt: BKK Scheufelen (restituire eșalonată), DAK-Gesundheit (până la valoarea unei contribuții lunare), Techniker Krankenkasse (TK) și IKK – care au tarife similare, stabilite individual. În general, este vorba de tarife opționale (Wahltarife) cu un angajament minim de un an.

Dacă asiguratul folosește servicii medicale decontate sau renunță la tarif înainte de termen, dreptul la restituire se pierde.

Restituirea se aplică doar la partea de contribuție plătită de angajat. Angajatorul nu primește înapoi partea sa.

Suma primită este limitată la valoarea contribuției lunare, ceea ce poate însemna până la 600 de euro pe an, în funcție de venit. Pentru angajații cu program redus sau cu venituri mai mici, suma rambursată va fi mai mică.

Acest model de restituire este o oportunitate pentru cei sănătoși de a recupera bani fără riscuri suplimentare. Totuși, înainte de a alege un astfel de tarif, este bine să analizezi starea ta de sănătate și condițiile contractuale.