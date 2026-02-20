Economia Germaniei înregistrează o revenire modestă în primul trimestru din 2026, urmând ca un impuls mai consistent să fie resimțit abia din trimestrul al doilea, potrivit estimărilor publicate joi de Bundesbank și citate de DPA.

Instituția arată că cea mai mare economie europeană continuă să crească în primele trei luni ale anului, însă ritmul rămâne redus.

În raport se precizează că, deși avansul din debutul anului va fi slab, produsul intern brut ar urma să capete o dinamică mai accentuată în trimestrul al doilea, în special pe fondul măsurilor de stimulare fiscală adoptate de Guvern.

„Economia va continua probabil să crească în primele trei luni din 2026, deşi cu un impuls slab. Dar din trimestrul doi, totuşi, PIB-ul Germaniei va creşte mai dinamic, în special în urma măsurilor de stimulare fiscală”, afirmă reprezentanții Băncii Centrale a Germaniei în raportul citat.

Economia Germaniei a traversat în ultimii ani o perioadă de stagnare, industria fiind puternic afectată, iar taxele vamale impuse de Statele Unite au lovit exporturile, determinând autoritățile să intervină pentru redresare.

Experții băncii centrale consideră că miliardele de euro direcționate către apărare și infrastructură ar putea ajuta economia să depășească declinul generat de prețurile ridicate la energie, scăderea competitivității și deficitul de forță de muncă.

Datele oficiale arată că PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,3% în trimestrul al patrulea din 2025, cel mai puternic avans trimestrial din ultimii trei ani. Per ansamblul anului trecut, economia a consemnat o creștere de 0,2%, după recesiunea din 2023 și 2024.

Potrivit Bundesbank, cererea pentru bunuri industriale germane s-a redresat recent, însă o parte importantă a creșterii comenzilor interne este legată de cheltuielile majore din domeniul apărării, care nu se reflectă direct în producție.

Instituția avertizează că avantajele provenite din relansarea economiei mondiale vor fi limitate pentru economia Germaniei, având în vedere poziția competitivă slabă a industriei germane.

În același timp, experții sunt mai optimiști în privința comerțului extern și estimează o creștere a exporturilor, pe fondul majorării comenzilor din străinătate și al revenirii cererii externe după dificultățile provocate de taxele vamale.