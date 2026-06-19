S-a declanșat un conflict economic de amploare: SUA anchetează prețurile medicamentelor din Germania

Statele Unite au declanșat o anchetă comercială împotriva Germaniei, vizând politica de stabilire a prețurilor pentru medicamentele inovatoare. Washingtonul susține că Berlinul ar achita sume prea mici pentru tratamentele de ultimă generație. În acest context, autoritățile americane analizează dacă această practică afectează echilibrul costurilor globale de cercetare și dezvoltare. Dacă suspiciunile se confirmă, SUA ar putea introduce inclusiv tarife punitive.

Potrivit mai multor relatări din presa internațională, ancheta a fost inițiată de biroul reprezentantului comercial al SUA, Jamieson Greer. Demersul este susținut de informații preluate de Eurones, care indică îngrijorări legate de nivelul de plată pentru medicamentele inovatoare.

Oficialul american a semnalat că există discuții în Germania privind ajustări legislative care ar putea reduce și mai mult costurile. În evaluarea Washingtonului, astfel de măsuri ar putea amplifica diferențele dintre piețele americană și europeană.

Greer a transmis un mesaj direct către partea germană, solicitând deschiderea unor negocieri privind structura prețurilor. Ancheta vine după luni de discuții între cele două părți, care nu au dus la un acord. Autoritățile americane analizează inclusiv posibilitatea unor măsuri comerciale suplimentare, în funcție de concluziile finale. Printre opțiunile menționate se află și impunerea de tarife punitive.

Washingtonul susține că sistemele europene de sănătate beneficiază de prețuri mai reduse la medicamente, în timp ce pacienții americani ar suporta o parte semnificativă din costurile asociate inovației. Această diferență este invocată de ani de zile în dezbaterile privind finanțarea cercetării farmaceutice.

În acest context, Jamieson Greer a cerut Berlinului să inițieze discuții privind mecanismele de stabilire a prețurilor. Poziția SUA rămâne centrată pe ideea unei distribuții mai echilibrate a costurilor. Într-o declarație citată de Reuters, oficialul american a exprimat îngrijorări legate de direcția în care se îndreaptă legislația germană.

„Sunt deosebit de îngrijorat de rapoartele conform cărora Germania accelerează legislația care ar reduce și mai mult cheltuielile pentru medicamente inovatoare”, a declarat Greer.

Ancheta comercială a fost precedată de mai multe runde de consultări fără rezultat concret. În acest context, tensiunile privind politica farmaceutică dintre cele două economii rămân deschise.

Pe fondul acestor evoluții, Washingtonul critică și planurile de reformă ale guvernului federal de la Berlin. Reforma urmărește acoperirea unui deficit de ordinul miliardelor de euro din sistemul obligatoriu de asigurări de sănătate.

Printre măsurile discutate se numără contribuții suplimentare din partea industriei farmaceutice pentru stabilizarea fondurilor. Inițial, era avută în vedere o rambursare dinamică pentru producători, legată de evoluția prețurilor și a veniturilor asigurătorilor.

Conform ultimelor propuneri, acest mecanism ar putea fi înlocuit cu o suprataxă fixă aplicată reducerii existente pentru producători. În paralel, ministrul federal al sănătății, Nina Warken (CDU), a propus scutiri pentru companiile care desfășoară studii clinice pe teritoriul Germaniei.

Măsura este gândită pentru a sprijini poziția țării ca centru de cercetare și pentru a facilita accesul pacienților la terapii noi. Totodată, votul din Bundestag privind reforma, programat inițial pentru săptămâna viitoare, a fost amânat, iar adoptarea pachetului este vizată pentru 10 iulie.