Ce ascundeau mii de podcasturi eliminate de Spotify

Platforma de streaming audio Spotify a eliminat zeci de mii de podcasturi false care promovau farmacii online ilegale, potrivit concluziilor unei anchete publicate recent. Măsura a venit după ce mai multe investigații realizate de CNN și alte publicații au semnalat existența unor materiale care direcționau utilizatorii către site-uri ce ofereau spre vânzare medicamente precum Adderall și Oxycontin, în unele situații fără solicitarea unei rețete.

Spotify a anunțat că a eliminat mai multe podcasturi identificate de CNN, despre care se susținea că promovau în mod direct astfel de servicii online. La scurt timp după apariția informațiilor, senatoarea Maggie Hassan a inițiat o investigație privind aceste podcasturi, considerate o încălcare a regulilor platformei și o posibilă sursă de acces către site-uri spam sau cu activități potențial ilegale.

Raportul publicat joi ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea companiei de a identifica și elimina rapid conținutul problematic înainte ca acesta să ajungă la utilizatori. Potrivit lui Hassan, reacția platformei ar fi trebuit să fie mai rapidă, iar autoritățile ar fi trebuit informate în legătură cu existența unor astfel de materiale.

Subiectul vine într-un context mai amplu, în care părinți, experți și legislatori au solicitat marilor companii din tehnologie să adopte măsuri mai stricte pentru a împiedica promovarea și comercializarea drogurilor contrafăcute sau ilegale către tineri prin intermediul serviciilor digitale.

Reprezentanții Spotify au declarat pentru CNN că podcasturile respective reprezentau un „atac spam” menit să crească vizibilitatea unor presupuse farmacii online în motoarele de căutare. Compania a precizat că materialele nu aveau ca scop vânzarea directă de droguri către utilizatorii platformei.

Înainte de publicarea raportului, Maggie Hassan, senator democrat din New Hampshire și membru de rang înalt al Comitetului Economic Comun, a transmis pentru CNN:

„Pe măsură ce infractorii folosesc inteligența artificială pentru a perpetua escrocherii și alte acțiuni periculoase mai rapid și în cantități mai mari, toate platformele online trebuie să intensifice eforturile, să își protejeze utilizatorii și să aplice strategii cuprinzătoare pentru a elimina conținutul ilegal”.

La rândul său, Laura Batey, purtătoare de cuvânt a Spotify, a declarat pentru CNN:

„Actorii rău intenționați care încearcă să abuzeze de platforma noastră vor încerca întotdeauna să ocolească sau să se sustragă detectării noastre. Când suntem informați despre astfel de încercări, acționăm rapid pentru a elimina conținutul și a actualiza sistemele noastre de detectare în consecință”.

Spotify pune la dispoziție instrumente gratuite prin care utilizatorii pot crea, distribui și monetiza podcasturi. Regulile companiei interzic însă explicit „conținutul care promovează în mod ilicit vânzarea de bunuri reglementate sau ilegale”, categorie din care fac parte și drogurile ilegale. Pentru aplicarea acestor reguli, compania utilizează atât sisteme automate, cât și evaluatori umani.

Potrivit informațiilor furnizate anchetatorilor, niciunul dintre podcasturile asociate promovării drogurilor nu a generat venituri pe platformă. Spotify a reiterat că nu a obținut câștiguri financiare din conținutul respectiv.

Raportul arată că, între mai și noiembrie anul trecut, compania a eliminat aproximativ 3.500 de conturi de podcast și peste 57.000 de episoade individuale. Prin comparație, în anul anterior fuseseră eliminate mai puțin de 100 de conturi similare.

Documentul menționează că Spotify a explicat diferența prin faptul că „are date mai puțin complete pentru anii precedenți, deoarece nu am urmărit eliminările în acest fel”. Laura Batey a precizat că „structura de raportare a companiei s-a îmbunătățit de la an la an”.

Datele prezentate anchetatorilor indică faptul că 94% dintre podcasturile false nu au fost niciodată ascultate, iar 99% au înregistrat mai puțin de zece sesiuni de redare, definite de platformă ca ascultări de peste 30 de secunde.

Raportul evidențiază însă și câteva excepții. Două podcasturi care promovau achiziționarea online a medicamentului modafinil au acumulat împreună aproape 13.000 de redări. În unele cazuri, utilizatorii erau direcționați către site-uri care acceptau inclusiv plăți cu bitcoin.

Anchetatorii au precizat că nu se poate determina cu exactitate câți utilizatori au accesat efectiv linkurile promovate. Spotify a informat că „nu urmărește interacțiunea cu hyperlink-urile încorporate în conținutul podcasturilor”.

Deși compania afirmă că dispune de proceduri pentru transmiterea anumitor cazuri către autoritățile de aplicare a legii, raportul arată că niciunul dintre podcasturile eliminate anul trecut pentru promovarea drogurilor nu a fost raportat autorităților.

Anchetatorii au identificat inclusiv un podcast care conținea un link către „opioidstores.com”, site confiscat ulterior de Administrația pentru Controlul Drogurilor și alte agenții federale. Spotify a susținut că și acest material reprezenta spam și a reafirmat că are „o lungă istorie de colaborare cu forțele de ordine atunci când conținutul încalcă legea”.

Investigația relevă că fenomenul nu s-a limitat la Spotify. Potrivit raportului, anchetatorii au găsit un număr redus de podcasturi similare și pe alte servicii de streaming audio.

Printre exemplele menționate se numără un episod care promova „Xanax Pills Online” pe iHeart, precum și o serie de materiale care făceau reclamă altor droguri pe Amazon Music și Podchaser. În decembrie 2025, anchetatorii au descoperit și o „listă de redare publică” pe Spotify care promova expresia „oxicodonă online”, deși platforma era deja în contact cu echipa de investigație.

Referindu-se la concluziile raportului, Hassan a declarat pentru CNN că „Provocările cu care s-a confruntat Spotify în eforturile sale de a elimina conținutul legat de potențiale escrocherii și droguri ilegale ar trebui să tragă semnale de alarmă cu privire la volumul de conținut dăunător care există pe toate tipurile de platforme online”.

Amazon Music, iHeart și Podchaser nu au oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate după publicarea concluziilor anchetei.