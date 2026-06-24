Orașul care dă până la 2.400 de euro pentru chirie. Tinerii sub 35 de ani pot primi banii direct în cont

Autoritățile din Milano au lansat un nou program de sprijin pentru tinerii care muncesc, dar nu își mai permit să locuiască în oraș din cauza chiriilor ridicate. Beneficiarii pot primi până la 2.400 de euro pentru plata chiriei, suma fiind virată direct chiriașului. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu destinat păstrării forței de muncă și combaterii exodului tinerilor.

Primăria din Milano a aprobat un program prin care tinerii cu vârsta sub 35 de ani pot primi un ajutor financiar de până la 2.400 de euro pentru plata chiriei.

Măsura se adresează persoanelor care cheltuiesc mai mult de 30% din venitul lunar net pentru locuință și are scopul de a reduce presiunea financiară generată de costurile ridicate ale chiriilor.

Programul a fost aprobat la propunerea consilierilor Emmanuel Conte și Fabio Bottero, iar municipalitatea va aloca două milioane de euro din bugetul local pentru finanțarea schemei în 2026.

Sprijinul este destinat angajaților, lucrătorilor independenți, cercetătorilor, stagiarilor, ucenicilor și persoanelor care lucrează pe bază de contracte temporare.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să aibă sub 35 de ani și să locuiască în Milano sau să își stabilească reședința în oraș în termen de șase luni de la aprobarea cererii.

De asemenea, aceștia trebuie să dețină un contract de închiriere pentru o locuință situată în municipiul Milano.

Plafonul veniturilor brute anuale este de:

40.000 de euro pentru persoanele care locuiesc singure;

60.000 de euro pentru familiile formate din două sau mai multe persoane.

Ajutorul va acoperi diferența necesară pentru ca povara chiriei să nu depășească 30% din venitul net al beneficiarului, în limita maximă de 2.400 de euro.

Suma va fi plătită direct chiriașului.

Reprezentanții administrației locale spun că problema costurilor locative nu îi mai afectează doar pe cei aflați în situații vulnerabile.

„Este o dinamică ce nu îi mai privește doar pe cei aflați în condiții de dificultate severă, ci și categorii esențiale pentru funcționarea orașului: personal medical, profesori, angajați din transporturi și persoane aflate la primul loc de muncă”, au transmis reprezentanții Primăriei din Milano.

Emmanuel Conte, responsabil pentru buget și patrimoniu, a explicat că noul bonus reprezintă componenta de sprijin imediat a unei strategii mai ample privind locuințele accesibile.

„Prin această hotărâre încheiem un ciclu de inițiative început în urmă cu șase luni, odată cu prezentarea Planului extraordinar pentru locuințe accesibile. Am intervenit pe trei orizonturi de timp: pe termen lung, prin licitații pentru construirea de noi locuințe accesibile, pe termen mediu, prin recuperarea patrimoniului existent și achiziționarea de imobile de la entități publice și private, iar prin această măsură oferim un sprijin imediat celor care întâmpină astăzi dificultăți în plata chiriei”, a declarat acesta.

Autoritățile au anunțat că solicitările vor fi analizate în ordinea înregistrării până la epuizarea fondurilor disponibile.

Programul acceptă contracte standard de închiriere și contracte cu chirie convenită, însă nu și contracte temporare. Totodată, persoanele care beneficiază deja de alte forme de sprijin public pentru plata chiriei nu vor putea accesa noul bonus.

Fabio Bottero, responsabil pentru locuințele publice, a declarat că scopul programului este păstrarea tinerilor în oraș.

„Dorim ca cei care își încep la Milano parcursul personal și profesional să găsească în orașul nostru un partener capabil să răspundă nevoilor lor locative, să le ofere încredere și un ajutor concret pentru construirea viitorului lor.”

Milano nu este singurul oraș italian care încearcă să atragă și să păstreze forța de muncă tânără.

Recent, Bologna a lansat un program prin care absolvenții recenți pot primi până la 10.000 de euro pentru chirie și integrarea pe piața muncii.

Schema include un grant nerambursabil de 3.000 de euro și posibilitatea obținerii unui împrumut fără dobândă de până la 7.000 de euro, rambursabil în cinci ani.

Programul este destinat absolvenților Universității din Bologna și ai instituțiilor ITS Academy din regiunea Emilia-Romagna, care și-au finalizat studiile în ultimele șase luni și au fost angajați de o companie din Bologna.

Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării.

Conform celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români locuiesc în Peninsulă, fiind cea mai numeroasă comunitate străină din Italia.

Cei mai mulți români sunt stabiliți în regiunile dezvoltate din nordul și centrul țării, precum Lombardia, Lazio și Emilia-Romagna, zone în care oportunitățile de angajare și infrastructura sunt mai dezvoltate.