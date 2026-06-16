Pensionarea anticipată: greșelile care pot reduce pensia cu mii de euro

Un număr important de români stabiliți în Austria ajung în apropierea vârstei de pensionare fără o înțelegere completă a modului în care alegerea momentului retragerii din activitate poate influența cuantumul final al pensiei. În anumite cazuri, chiar și o diferență de câteva zile sau luni în decizia de încetare a activității profesionale poate avea efecte financiare vizibile pe termen lung.

Pensionarea anticipată este tot mai des luată în calcul, însă rămâne o opțiune cu implicații financiare complexe și sensibile. În Austria, posibilitatea de a ieși din activitate înainte de vârsta standard de 65 de ani atrage tot mai multe întrebări legate de impactul real asupra veniturilor viitoare.

Diferențele dintre femei și bărbați în privința pensiilor rămân vizibile, iar alegerea momentului de retragere din muncă implică o serie de calcule care depășesc simpla dorință de a încheia activitatea profesională. Lipsa de informare poate duce la decizii care influențează direct nivelul pensiei lunare, notează ziarulromanesc.at.

Bernhard Führer a explicat pentru derstandard.at principalele aspecte care pot influența negativ valoarea pensiei în cazul retragerii anticipate. Potrivit datelor menționate, femeile din Austria primesc o pensie medie brută de 1.313 euro lunar, în timp ce bărbații ajung la aproximativ 2.229 euro. Diferența dintre cele două categorii se apropie de 900 de euro, iar această discrepanță se menține și în momentul pensionării standard.

În plus, la momentul ieșirii din activitate se aplică, în general, o ajustare față de venitul final, care poate reduce pensia cu aproximativ 600 de euro. Pensionarea anticipată introduce un decalaj suplimentar, reprezentat de perioada dintre încetarea activității și începerea efectivă a plății pensiei.

Unul dintre riscurile frecvent ignorate este legat de anii de asigurare lipsă. În cazul unei retrageri timpurii, perioada până la vârsta legală de pensionare trebuie acoperită din resurse proprii, ceea ce poate crea presiune financiară pe termen lung.

De exemplu, o persoană care se retrage de la 40 de ani ar putea ajunge să primească pensia legală abia după aproximativ două decenii sau chiar mai mult, în funcție de modificările legislative. În această perioadă, lipsa contribuțiilor afectează direct calculul final al pensiei, ceea ce conduce la deduceri semnificative.

Această situație obligă la acoperirea unor ani întregi fără venit salarial, iar pentru menținerea unui nivel similar al pensiei cu cel obținut prin activitate până la vârsta standard este necesară plata contribuțiilor din surse proprii. Este una dintre erorile frecvente în planificarea pensionării anticipate.

Un alt element important îl reprezintă contribuțiile la asigurările de sănătate și accidente. În cazul asigurării legale, acestea sunt calculate în funcție de venituri și pot ajunge la aproximativ 30% din acestea.

Pentru persoanele asigurate voluntar, baza de calcul rămâne venitul total, ceea ce poate influența semnificativ sumele datorate lunar. În schimb, asigurarea privată presupune contribuții fixe, însă acestea pot crește treptat odată cu vârsta asiguratului, ajungând la valori considerabile.

În anumite situații, lipsa activității profesionale schimbă și structura nevoii de asigurare, inclusiv în ceea ce privește protecția pentru invaliditate profesională, care nu mai este întotdeauna relevantă în lipsa unui venit din muncă.

Planificarea pensionării anticipate implică și luarea în calcul a evoluției inflației pe perioade îndelungate, de 10, 20 sau chiar 30 de ani. Ignorarea acestui factor poate duce la diferențe semnificative între puterea de cumpărare estimată și cea reală la momentul pensionării.

În anumite scenarii, o inflație medie de 2,5 până la 3% poate modifica substanțial necesarul lunar de venituri. De exemplu, o pensie de 2.000 de euro la momentul actual ar putea necesita echivalentul a aproximativ 3.600 de euro în 20 de ani pentru a menține același nivel de trai.

În lipsa unei ajustări corecte, costurile de trai pot depăși estimările inițiale, iar planificarea financiară devine incompletă. Alegerea momentului pensionării poate influența direct valoarea finală a veniturilor. Ajustările costului vieții și perioadele de calcul pot duce, în anumite cazuri, la reduceri anuale de până la 1.700 de euro, în funcție de anul ieșirii din activitate.

De asemenea, lipsa consultării unui specialist în domeniul pensiilor poate conduce la pierderea unor drepturi sau la alegeri care afectează pe termen lung nivelul veniturilor. Sistemul de pensii din Austria presupune reguli complexe, inclusiv condiția unui minim de 15 ani de contribuții pentru acordarea pensiei. Toate aceste elemente fac ca planificarea pensionării anticipate să depindă de o analiză atentă a contribuțiilor, a perioadelor de muncă și a evoluției economice pe termen lung.