CSALB le recomandă românilor cu credite legate de ROBOR să evite deciziile pripite. Ce trebuie să știe înainte de a merge în instanță

Dezbaterea privind indicele ROBOR și amenzile aplicate de Consiliul Concurenței unor bănci participante la stabilirea acestuia a generat numeroase reacții în rândul românilor cu credite. În acest context, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) transmite că deciziile trebuie luate cu prudență și pe baza unor informații complete.

Instituția atrage atenția că, în acest moment, există încă multe necunoscute legate de cazul ROBOR, iar consumatorii ar trebui să evite demersurile făcute sub influența emoțiilor sau a mesajelor apărute în spațiul public.

Potrivit CSALB, băncile sancționate au anunțat deja că vor contesta în instanță măsura dispusă de Consiliul Concurenței. Acest lucru înseamnă că vor urma procese de contencios administrativ care se pot întinde pe parcursul mai multor ani.

Instituția subliniază că până la finalizarea acestor litigii instanțele vor trebui să stabilească dacă actele emise de autoritatea de concurență sunt legale și temeinice.

În acest context, reprezentanții CSALB consideră că este în interesul consumatorilor să se informeze din surse credibile și să evite deciziile luate în grabă.

CSALB arată că în prezent nu există nici măcar motivarea deciziei Consiliului Concurenței și nici nu sunt cunoscute argumentele complete care au stat la baza sancțiunilor aplicate.

Reprezentanții centrului reamintesc că nu există o soluție universală pentru toți clienții care au avut credite legate de ROBOR.

Fiecare contract de credit și fiecare situație financiară sunt diferite, iar promisiunile care sugerează că toți consumatorii vor obține aceleași rezultate trebuie privite cu atenție.

CSALB consideră că fiecare caz trebuie analizat individual, iar persoanele interesate ar trebui să înțeleagă toate implicațiile juridice și financiare înainte de a decide ce pași urmează.

Instituția precizează că dreptul consumatorilor de a se adresa instanțelor este unul legitim, însă înainte de inițierea unui proces trebuie luate în calcul costurile, riscurile și durata unor astfel de proceduri.

CSALB amintește că multe dintre disputele dintre consumatori și bănci au fost soluționate prin negociere și conciliere, fără a fi nevoie de procese de lungă durată.

Potrivit instituției, experiența acumulată în ultimii zece ani arată că dialogul poate conduce la soluții mai rapide și mai bine adaptate situației fiecărui client.

Centrul rămâne o opțiune gratuită pentru consumatorii care doresc să își clarifice situația contractuală, să discute cu banca sau să identifice variante de rezolvare a unor neînțelegeri.

Reprezentanții CSALB au transmis că rolul instituției este de a oferi un cadru independent, imparțial și transparent în care consumatorii și instituțiile financiar-bancare să poată căuta împreună soluții pentru litigiile apărute.

Instituția subliniază că perioadele marcate de incertitudine și dezbateri intense în spațiul public necesită o analiză atentă a tuturor opțiunilor disponibile.

CSALB își reafirmă disponibilitatea de a sprijini dialogul dintre consumatori și bănci și consideră că echilibrul, informarea corectă și evaluarea atentă a alternativelor reprezintă cele mai importante instrumente pentru protejarea intereselor clienților.

Reprezentanții centrului transmit că persoanele care consideră că au motive de nemulțumire în relația cu banca lor pot analiza inclusiv posibilitatea unei proceduri de conciliere prin intermediul CSALB, indiferent de evoluția procedurilor administrative sau judiciare aflate în desfășurare.