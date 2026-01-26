Începând cu 2026, șoferii germani nu vor mai fi obligați să dețină permisul auto în format fizic. Autoritățile germane implementează o reformă majoră care va permite prezentarea permisului printr-o aplicație oficială pe telefon, facilitând controalele rutiere și reducând riscul de sancțiuni pentru documente uitate acasă.

Proiectul legislativ prevede că permisul digital va funcționa inițial în paralel cu cardul clasic, lăsând șoferilor libertatea de a păstra sau nu versiunea fizică. Se estimează că aplicația oficială va fi complet funcțională până la sfârșitul anului 2026.

Înainte de acest pas, autoritățile germane au digitalizat deja certificatul de înmatriculare. Prin aplicația i-Kfz, disponibilă pentru Android și iOS, șoferii pot avea talonul direct pe telefon. Aplicația oferă și funcții suplimentare: partajarea temporară a documentelor cu un service sau cu alt conducător auto și notificări automate pentru inspecția tehnică, prevenind uitarea termenelor legale.

Digitalizarea documentelor rutiere nu aduce doar confort pentru șoferi, ci și un control mai eficient al autorităților. Datele digitale pot fi verificate instantaneu, sunt greu de falsificat și pot fi actualizate rapid, fără proceduri birocratice complexe.

Ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, a subliniat că reforma urmărește simplificarea vieții cetățenilor și adaptarea administrației la realitățile tehnologice

Legislația rutieră din România stabilește clar diferența între șoferii care au permis valabil, dar îl uită acasă și cei care nu dețin dreptul de a conduce.

Dacă un conducător auto deține un permis valabil, însă nu îl poate prezenta în timpul unui control rutier, fapta este considerată contravenție. În acest caz, amenda este calculată în puncte-amendă: între 6 și 8 puncte. Având în vedere că valoarea unui punct-amendă este estimată la 202,5 lei, sancțiunea poate ajunge între 1.215 și 1.620 lei.

Pe lângă amenda financiară, șoferii primesc și puncte de penalizare în cadrul sistemului de monitorizare a comportamentului la volan.

Situația este mult mai gravă dacă o persoană conduce fără a avea permis. Aceasta constituie infracțiune, sancționată de Codul Penal, cu închisoare de la 1 la 5 ani.