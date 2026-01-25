Un tânăr în vârstă de 19 ani din localitatea Cuca, județul Galați, a fost sancționat sever de polițiști după ce a fost surprins conducând un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau patru persoane. Întregul moment a fost filmat și distribuit ulterior în mediul online, stârnind reacții negative din partea publicului.

Imaginile au atras atenția polițiștilor rutieri din Galați, care s-au autosesizat și au demarat verificări. În urma acestora, s-a stabilit că incidentul a avut loc în seara zilei de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, pe un drum public din localitatea Cuca.

Pe lângă tractarea saniei, conducătorul auto a permis unui pasager să se deplaseze cu jumătate din corp în afara autoturismului, pe geamul din dreapta-față, pentru a filma întreaga acțiune. Poliția a precizat că prin acest comportament au fost puse în pericol atât persoanele transportate, cât și ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile au subliniat că astfel de gesturi iresponsabile nu pot fi tolerate, mai ales pe drumurile publice, unde regulile de circulație există pentru a preveni tragedii. Pentru neregulile constatate, tânărul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare totală de 5.265 de lei.

Polițiștii reamintesc că distracția nu trebuie să încalce legea și că orice abatere care pune în pericol viața poate avea consecințe grave.