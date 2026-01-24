Piața europeană a mașinilor second-hand este tot mai dependentă de evoluția legislației de mediu, pe fondul unor schimbări accelerate la nivelul Uniunii Europene. Specialiștii din industrie avertizează că anul 2026 va aduce o presiune suplimentară asupra proprietarilor de mașini mai vechi, în special din cauza extinderii zonelor cu emisii reduse și a interdicțiilor de circulație pentru anumite categorii de vehicule.

Experții atrag atenția că orașele europene continuă să adopte politici tot mai stricte pentru limitarea poluării urbane, iar aceste măsuri vor avea efecte vizibile asupra parcului auto rulat. De la 1 ianuarie 2026, statele membre UE interzic accesul autoturismelor diesel care nu respectă standardul Euro 5 și al celor pe benzină sub Euro 2 în zonele cu emisii reduse, iar nerespectarea regulilor va fi sancționată cu amenzi începând cu 1 martie.

„Spania se află în fruntea Europei: din 2026, toate orașele cu cel puțin 50.000 de rezidenți vor fi obligate să-și extindă zonele cu emisii reduse și să restricționeze circulația mașinilor vechi”, spun experții carVertical.

În acest context, România nu face excepție de la tendințele europene, chiar dacă implementarea este într-un stadiu incipient. Deși în prezent nu există zone de mediu active, mai multe administrații locale lucrează la planuri concrete pentru introducerea acestora. Bucureștiul este unul dintre orașele care au început deja procesul, estimat să se desfășoare pe parcursul a aproape doi ani, între 2025 și 2027.

„Deși în România încă nu există zone de mediu active, mai multe orașe, printre care și București, se pregătesc să introducă zone cu emisii reduse. În București, acest proces de implementare a fost deja inițiat și se estimează că va dura aproape doi ani (2025-2027). Planul este de a limita gradual accesul pentru vehiculele cele mai poluante”, spun experții.

Potrivit acestora, alte douăsprezece centre urbane majore, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara se pregătesc să stabilească zone cu emisii reduse în viitorul apropiat.

Pe lângă restricțiile locale, Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în ceea ce privește standardele de emisii, cu impact direct asupra producției și exploatării de mașini. Începând cu 2027, va fi introdus standardul Euro 7, care extinde aria de reglementare dincolo de noxele clasice.

Experții explică faptul că noile reguli vor viza inclusiv particulele generate de uzura frânelor și a anvelopelor, o noutate importantă pentru industrie. Aceste cerințe se vor aplica și mașinilor electrice, care, deși nu emit gaze de eșapament, contribuie la alte forme de poluare din cauza masei mai mari și a cuplului ridicat.

„Începând cu 2027, va intra în vigoare standardul Euro 7 care acoperă nu doar emisiile de noxe, ci și alte tipuri de poluare, precum uzura frânelor și a anvelopelor. Acest standard se aplică și mașinilor electrice, care sunt în mod tipic mai grele și oferă un cuplu mai mare decât vehiculele convenționale. Din acest motiv, anvelopele lor tind să se uzeze mai rapid, eliberând cantități mai mari de particule de microplastic în mediul înconjurător. Mai mult, noile norme obligă mașinile să îndeplinească standardele de poluare de la momentul producției și timp de 10 ani ulterior sau după ce ating 200.000 de kilometri”, explică ei.

Calendarul de aplicare este deja stabilit. Prima etapă va începe pe 29 noiembrie 2026, moment din care toate mașinile nou produse vor trebui să obțină certificarea Euro 7, iar din noiembrie 2027 standardul va deveni obligatoriu pentru toate mașinile nou înmatriculate în Uniunea Europeană.

Analizele recente de piață indică faptul că aceste schimbări nu vor aduce o ieftinire a autoturismelor, nici pe segmentul nou, nici pe cel second-hand. Chiar dacă inflația s-a stabilizat în multe state UE și dobânzile au început să scadă ușor, accesibilitatea mașinilor rămâne limitată.

Specialiștii estimează că, în 2026, prețurile mașinilor vor rămâne apropiate de cele din anul precedent, fără semne clare de corecție. Costurile de producție, normele de mediu și cererea constantă mențin presiunea asupra pieței.

„Previziunile Băncii Centrale Europene arată că ratele dobânzilor nu vor reveni la nivelurile dinaintea pandemiei prea repede. Acest lucru înseamnă că mașinile noi nu vor fi la fel de accesibile așa cum erau în urmă cu câțiva ani”, se arată în analiză.

Un alt factor esențial este deficitul de mașini aproape noi, rezultat al perturbărilor din perioada 2020–2023. Pandemia, închiderea temporară a fabricilor și criza globală a semiconductorilor au redus semnificativ producția, iar efectele se resimt încă pe piața secundară.

„În prezent, valoarea mașinilor vechi de 3-6 ani scade într-un ritm mai lent decât în trecut. Piața mașinilor rulate susține prețurile ridicate și nu există niciun motiv ca acestea să scadă prea curând”, se arată în analiză.

În contrast cu alte segmente, piața de mașini electrice rulate oferă perspective diferite pentru cumpărători. Numărul acestor vehicule disponibile la mâna a doua este în creștere constantă, iar tendința se va accentua începând cu 2026, pe măsură ce primele valuri de leasing ajung la final.

Experții subliniază că avântul înregistrat de mașinile electrice la începutul anilor 2020 începe să se reflecte acum în piața second-hand. O ofertă mai bogată ar putea duce la ajustări de preț, făcând acest tip de mașini mai accesibile.

„În fiecare an, se produc tot mai multe vehicule electrice noi, iar toate vor ajunge într-un final pe piața de mașini rulate și din acest motiv vehiculele electrice devin tot mai avantajoase”, explică experții companiei de date carVertical.

Un rol important îl joacă și creșterea producției de vehicule electrice în China, care influențează prețurile la nivel global. Totuși, specialiștii avertizează că este prea devreme pentru a evalua cererea pe termen lung, având în vedere că modelele chinezești se depreciază mai rapid decât cele ale producătorilor europeni consacrați.