Cum poți scoate un bun la licitație? Ce obligații legale are vânzătorul? Poți face până la 5 ani de închisoare

Ai o comoară ascunsă în pod și visezi să te îmbogățești rapid la licitație? Înainte să bați palma, trebuie să afli că drumul spre succes este presărat cu capcane legislative. Descoperă acum pașii exacți, obligațiile ascunse și riscurile penale.

Scoaterea unui bun la licitație în România este o procedură reglementată clar, în principal prin Codul Civil și Codul Penal, dar și de regulamentele interne ale caselor de licitații.

În cazul persoanelor fizice, cea mai sigură și comună metodă este colaborarea cu o casă de licitații privată sau utilizarea platformelor online specializate. Pașii concreți sunt următorii:

Evaluarea (Expertiza): Bunul trebuie evaluat de experții casei de licitații pentru a-i stabili autenticitatea și valoarea estimativă. Încheierea contractului: Vei semna un contract de consignație sau un contract de mandat cu organizatorul. Acest document stipulează condițiile vânzării. Stabilirea prețului: Veți agrea un preț de pornire (suma de la care începe licitarea) și un preț de rezervă (suma minimă sub care ești de acord să vinzi; dacă licitația nu atinge acest prag, bunul nu se vinde). Comisionul: Casa de licitații va reține un procent din prețul final de adjudecare (de regulă între 10% și 25%), restul sumei fiindu-ți virat în cont.

Conform Codului Civil, în momentul în care oferi un bun spre vânzare, ai următoarele obligații majore:

Garanția contra evicțiunii : Garantezi că ești proprietarul de drept al bunului și că nicio altă persoană (sau statul) nu are drepturi asupra lui.

: Garantezi că ești proprietarul de drept al bunului și că nicio altă persoană (sau statul) nu are drepturi asupra lui. Garanția contra viciilor ascunse : Ești obligat să declari eventualele defecte majore ale bunului pe care le cunoști și care nu pot fi descoperite la o simplă inspecție.

: Ești obligat să declari eventualele defecte majore ale bunului pe care le cunoști și care nu pot fi descoperite la o simplă inspecție. Furnizarea de informații corecte : Trebuie să oferi detalii reale despre proveniența, starea și autenticitatea obiectului.

: Trebuie să oferi detalii reale despre proveniența, starea și autenticitatea obiectului. Obligații fiscale: Vânzarea ocazională a unor bunuri din patrimoniul personal nu se impozitează. Totuși, dacă faci din asta o activitate repetată cu scopul de a obține profit (cumperi și vinzi frecvent la licitații), activitatea devine comercială. Ești obligat să te înregistrezi legal (PFA/SRL) și să plătești impozit pe venit și contribuții la stat.

Ca regulă generală, NU. Pentru a încheia contracte cu o casă de licitații sau pentru a vinde bunuri de valoare, legea cere să ai capacitate deplină de exercițiu, care se dobândește la împlinirea vârstei de 18 ani (majoratul).

Codul Civil protejează strict patrimoniul minorilor, fiind aplicabile următoarele reguli:

Minorul sub 14 ani (lipsit de capacitate de exercițiu) : Nu poate acționa singur sub nicio formă. Contractul trebuie semnat de reprezentantul legal (părinte sau tutore). Mai mult, pentru vânzarea unor bunuri de valoare, este nevoie de autorizarea prealabilă a instanței de tutelă. Instanța va aproba vânzarea doar dacă banii sunt folosiți exclusiv în interesul minorului.

: Nu poate acționa singur sub nicio formă. Contractul trebuie semnat de reprezentantul legal (părinte sau tutore). Mai mult, pentru vânzarea unor bunuri de valoare, este nevoie de autorizarea prealabilă a instanței de tutelă. Instanța va aproba vânzarea doar dacă banii sunt folosiți exclusiv în interesul minorului. Minorul între 14 și 18 ani (capacitate de exercițiu restrânsă): Poate semna contractul, dar numai cu încuviințarea scrisă a părinților/tutorelui. În acest caz, dacă bunul are o valoare semnificativă, este obligatorie autorizarea instanței de tutelă.

Nerespectarea legii atrage sancțiuni care variază de la anularea tranzacției până la închisoare, în funcție de gravitatea faptei: