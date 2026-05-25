Mulți șoferi consideră că odată ce au oprit mașina nu mai reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În realitate, unul dintre cele mai frecvente accidente urbane apare exact în momentul în care o portieră este deschisă fără asigurare.

Bicicliștii sunt printre cei mai expuși. O coliziune cu o portieră deschisă brusc poate provoca o cădere violentă și răni serioase, în special la nivelul capului. Riscul este cu atât mai mare în cazul persoanelor care nu poartă cască de protecție.

Din acest motiv, legislația rutieră din Germania prevede obligația expresă ca orice persoană care dorește să coboare din vehicul să se asigure înainte de deschiderea ușii și să nu pună în pericol ceilalți participanți la trafic.

Regulile prevăd că înainte de a deschide portiera trebuie verificată cu atenție zona din spatele vehiculului. Șoferii și pasagerii trebuie să folosească oglinzile retrovizoare și, dacă este necesar, să privească peste umăr pentru a observa eventualii bicicliști, motocicliști sau alte vehicule care se apropie.

Dacă vizibilitatea este redusă, portiera trebuie deschisă treptat, câțiva centimetri la început, și doar după ce persoana se convinge că nu există pericol poate continua deschiderea completă.

Potrivit regulilor aplicate în Germania, o persoană care pune în pericol alți participanți la trafic prin deschiderea neglijentă a portierei poate primi o amendă de 40 de euro. Dacă din această manevră rezultă un accident, sancțiunea crește la 50 de euro.

În cazul producerii unui accident, răspunderea revine de cele mai multe ori persoanei care a deschis portiera.

O decizie a Tribunalului Districtual Berlin-Mitte a stabilit că atunci când un participant la trafic este lovit de o portieră, există prezumția că persoana care a coborât din vehicul nu s-a asigurat corespunzător. În acel caz, instanța a obligat persoana responsabilă la plata integrală a despăgubirilor.

Victima ar putea fi considerată parțial responsabilă doar în situații speciale, de exemplu dacă nu a păstrat o distanță laterală minimă de aproximativ 50 de centimetri față de vehiculele staționate sau dacă avea suficient timp pentru a observa că portiera era deja deschisă.

Obligația de asigurare nu aparține exclusiv șoferului. Toți ocupanții unui vehicul care intenționează să coboare trebuie să respecte aceleași reguli și pot răspunde pentru consecințele unui accident provocat prin deschiderea neglijentă a unei uși.

Atunci când accidentul provoacă vătămări corporale, consecințele pot depăși sfera contravențională.

Persoana rănită poate depune plângere penală, iar autoritățile pot analiza fapta din perspectiva infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Potrivit prevederilor Codului penal german menționate în jurisprudență, pedeapsa poate ajunge până la trei ani de închisoare sau amendă.

Pe lângă eventualele sancțiuni penale, persoana vinovată poate fi obligată să achite despăgubiri pentru cheltuielile medicale, pierderile financiare și prejudiciul suferit de victimă.

Specialiștii recomandă ca după un astfel de incident să fie întocmit întotdeauna un proces-verbal sau un raport de accident, deoarece majoritatea cazurilor ajung să implice cereri de despăgubiri și analize privind stabilirea răspunderii.

În practică, instanțele pot împărți vina între participanții implicați atunci când există dovezi că ambele părți au contribuit la producerea accidentului. Cu toate acestea, în cele mai multe situații, responsabilitatea principală este atribuită persoanei care a deschis portiera fără să se asigure în prealabil.