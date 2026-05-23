Olanda schimbă radical sistemul de taxare pentru camioane. Măsura face parte dintr-un sistem de taxare la kilometru destinat camioanelor din categoriile N2 și N3, calculat în funcție de distanța parcursă și monitorizat printr-un dispozitiv de bord (OBU).

Industria transporturilor se pregătește deja pentru implementarea noului sistem, care va folosi datele colectate de OBU pentru calcularea taxelor. Administrarea întregului mecanism va fi realizată de RDW, autoritatea olandeză pentru vehicule.

Autoritățile au stabilit reguli stricte privind utilizarea dispozitivelor OBU. Acestea trebuie să rămână active pe toată durata în care vehiculul se află pe teritoriul Olandei, inclusiv pe drumurile care nu sunt supuse taxării.

Transportatorii sunt obligați să respecte mai multe condiții:

să încheie un contract cu un furnizor de servicii de taxare aprobat;

să utilizeze un OBU funcțional;

să asocieze corect dispozitivul cu numărul de înmatriculare;

să anunțe imediat defecțiunile și să înlocuiască echipamentele defecte în maximum trei ore.

Autoritățile atrag atenția și asupra faptului că unele scutiri valabile în alte state nu se aplică automat în Olanda, iar nerespectarea regulilor locale poate duce la sancțiuni.

Controalele și sancțiunile vor începe chiar de la lansarea sistemului, însă în primele șase luni nivelul amenzilor va fi redus. Din 2027, acestea vor crește semnificativ.

Cea mai mare sancțiune, de 800 de euro, va fi aplicată pentru lipsa contractului cu un furnizor de servicii de taxare. Până la finalul anului 2026, această amendă va fi redusă la 400 de euro.

În cazul în care OBU nu funcționează, este oprit sau este asociat unui alt vehicul, sancțiunea va fi de 500 de euro, redusă temporar la 250 de euro până la 1 ianuarie 2027.

Conform regulilor, pentru același vehicul poate fi aplicată o singură amendă administrativă într-un interval de 24 de ore, iar în situațiile cu mai multe abateri simultane se aplică sancțiunea cu valoarea cea mai mare.

Sistemul de monitorizare va include camere ANPR, tehnologie DSRC și echipe mobile de control în trafic. Verificările vor acoperi atât operatorii locali, cât și transportatorii din afara țării.

Dacă un vehicul nu poate fi identificat sau dacă amenzile nu sunt plătite, numărul de înmatriculare poate fi introdus pe o listă de alertă. Ulterior, camionul poate fi oprit de inspectorii ILT și verificat în trafic.

În anumite situații, șoferii pot fi obligați să achite amenda pe loc. Dacă plata este refuzată sau imposibilă, autoritățile pot dispune măsuri provizorii, inclusiv imobilizarea vehiculului.

Olanda va folosi și mecanisme de cooperare internațională pentru recuperarea sancțiunilor. Prin sistemul EUCARIS, autoritățile pot obține date despre proprietarii vehiculelor din alte state ale Uniunii Europene.

Dacă datele sunt disponibile, amenzile vor fi trimise prin poștă inclusiv la adrese din afara țării. După două notificări de plată, cazurile pot fi escaladate, iar vehiculele pot fi introduse pe liste de control suplimentar.

Noile reguli au ca obiectiv asigurarea unor condiții echitabile în transportul rutier și reducerea evitării taxelor în transportul internațional de marfă.