Amendă chiar și dacă treci pe verde la semafor. Greșeala din intersecție care îi costă scump pe șoferi

Șoferii pot primi amendă chiar dacă intră legal pe culoarea verde a semaforului, atunci când blochează o intersecție din cauza aglomerației. Situația este sancționată atât în Belgia, cât și în România, unde legislația rutieră interzice pătrunderea într-o intersecție dacă există riscul blocării traficului. Fapta este încadrată în clasa a III-a de sancțiuni și poate aduce amenzi de peste 1.700 de lei după majorarea punctului de amendă de la 1 iulie 2026.

Amendă pentru blocarea intersecției este una dintre sancțiunile aplicate tot mai des conducătorilor auto care ignoră aglomerația și pătrund într-o intersecție fără să fie siguri că o pot traversa complet.

Autoritățile din provincia Limburg, din regiunea flamandă a Belgiei, atrag atenția că numeroși șoferi intră în intersecții în ultimele momente ale culorii verzi, însă sunt obligați să oprească în interiorul acestora din cauza coloanelor de mașini formate în față.

Consecințele sunt vizibile imediat. În momentul în care semaforul se schimbă pentru celelalte direcții de mers, vehiculele rămase în mijlocul intersecției blochează circulația, generează ambuteiaje și pot crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.

Fenomenul nu este întâlnit doar în Belgia. Aceeași abatere este sancționată și în România, unde legislația rutieră stabilește clar obligația șoferilor de a se asigura că pot traversa complet intersecția înainte de a pătrunde în aceasta.

Autoritățile belgiene spun că această practică a devenit tot mai frecventă în zonele cu trafic intens și contribuie direct la apariția blocajelor rutiere, conform celor de la redactie24.be.

„Observăm că șoferii, în condiții de trafic intens, trec adesea în grabă pe verde și ajung să se oprească în mijlocul intersecției deoarece se lovesc de coloana de mașini din față”, a transmis poliția din Limburg.

Reprezentanții poliției subliniază că mulți conducători auto nu realizează impactul pe care îl poate avea o astfel de decizie asupra întregii circulații.

„Acest lucru provoacă și mai multe blocaje și ambuteiaje. În plus, riști o amendă atunci când blochezi o intersecție”, avertizează poliția.

Potrivit autorităților, simplul fapt că semaforul indică culoarea verde nu oferă automat dreptul de a intra în intersecție, dacă este evident că vehiculul nu va putea ieși din aceasta înainte de oprirea traficului.

Legislația belgiană prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a evita pătrunderea în intersecții aglomerate.

„Chiar dacă semafoarele permit trecerea, un conducător auto nu are voie să intre într-o intersecție atunci când traficul este atât de aglomerat încât este probabil să fie nevoit să oprească în intersecție și astfel să împiedice sau să blocheze traficul transversal”.

Poliția explică faptul că zona centrală a intersecției trebuie menținută liberă pentru a permite desfășurarea normală a circulației din toate direcțiile.

„Poți înainta doar atunci când ești sigur că vei putea traversa intersecția fără să rămâi blocat”.

Principiul este aplicat și în România, unde regulile de circulație prevăd aceeași obligație pentru conducătorii auto aflați în trafic.

În România, blocarea unei intersecții constituie contravenție, chiar dacă șoferul a intrat pe culoarea verde a semaforului.

Conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este interzisă pătrunderea într-o intersecție atunci când aglomerația este atât de mare încât există riscul ca vehiculul să rămână blocat în interiorul acesteia.

Articolul 102 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 stabilește fără echivoc această abatere:

„Constituie contravenție și se sancționează […] pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției”.

Dacă un polițist constată fapta sau dacă aceasta este surprinsă de sistemele de supraveghere utilizate de autorități, sancțiunea este încadrată, de regulă, în clasa a III-a de sancțiuni.

Șoferii riscă:

amendă cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă;

aplicarea a 4 puncte de penalizare;

sancțiuni suplimentare în funcție de consecințele produse.

În situațiile în care blocarea intersecției conduce la producerea unui accident, împiedică deplasarea unui vehicul de intervenție sau afectează transportul public, polițistul poate dispune măsuri suplimentare, inclusiv reținerea permisului ori ridicarea vehiculului, dacă situația o impune.

Valoarea sancțiunilor rutiere va fi mai mare începând cu 1 iulie 2026, odată cu majorarea punctului de amendă.

În prezent, un punct de amendă este de 202,5 lei. De la 1 iulie 2026, acesta va ajunge la 216,2 lei.

Ca urmare, noile valori ale sancțiunilor vor fi:

Clasa I: între 432,50 și 648,75 lei;

Clasa a II-a: între 865 și 1.081,25 lei;

Clasa a III-a: între 1.297,50 și 1.730 lei;

Clasa a IV-a: între 1.946,25 și 4.325 lei;

Clasa a V-a (persoane juridice): între 4.541,25 și 21.625 lei.

Pentru a evita o amendă și acumularea punctelor de penalizare, șoferii trebuie să se asigure că există suficient spațiu după intersecție înainte de a porni de pe loc. Culoarea verde a semaforului nu elimină obligația de a preveni blocarea traficului.