Permis de conducere nou pentru șoferi. Documentul va avea cod QR și 46 de elemente de securitate. Ce se întâmplă cu cele vechi

Agenția Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova a prezentat noul model de permis de conducere, care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026. Documentul vine cu un design modernizat, un număr mult mai mare de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă a autenticității. Autoritățile precizează că permisele aflate deja în circulație rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe document.

Noul permis de conducere va avea cod QR și peste 40 de elemente de securitate

Reprezentanții ASP susțin că introducerea noului permis face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele europene.

„Implementarea acestui document modern face parte din strategia guvernamentală de modernizare a serviciilor publice și reprezintă un pas extrem de important în integrarea europeană a țării noastre.”

Noul permis va fi emis sub forma unui card cu un design actualizat și cu măsuri suplimentare de protecție împotriva falsificării. Dacă primul model de permis conținea doar patru elemente de securitate, noua versiune include aproximativ 40 de elemente avansate, potrivit ASP.

Cea mai importantă noutate este introducerea unui cod QR pe verso-ul documentului. Acesta va permite verificarea electronică instantanee a autenticității permisului prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică.

Prin scanarea codului QR, autoritățile și persoanele autorizate vor putea consulta în timp real date despre titular, inclusiv numele, prenumele, IDNP-ul, data nașterii și fotografia digitală. Totodată, vor putea verifica informații despre document, precum numărul permisului, data emiterii, data expirării și statutul acestuia.

Sistemul va oferi și detalii privind categoriile de conducere deținute, datele de obținere și expirare ale acestora, precum și eventualele restricții medicale sau generale aplicate dreptului de a conduce.

ASP precizează că șoferii nu sunt obligați să își înlocuiască actualele permise de conducere înainte de expirarea acestora.

Toate documentele aflate în circulație vor rămâne valabile până la data expirării înscrisă pe ele, fără a fi necesară preschimbarea imediată.

În ceea ce privește perioada de valabilitate, noul sistem prevede două categorii:

10 ani pentru titularii cu vârsta de până la 70 de ani;

5 ani pentru titularii care au depășit vârsta de 70 de ani.

Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a explicat că măsura este legată de transpunerea legislației europene în domeniu.

„Permisele de tip nou, odată cu transpunerea directivei europene, de la vârsta de 70 de ani, perioada de valabilitate este de cinci ani a permisului. Și asta e o chestiune obligatorie. În unele state europene care își iau treaba extrem de serios, după vârsta de 75 de ani verificările se fac chiar în fiecare an sau o dată la doi ani. Poți să ai permisul, dar concluzia medicului îți poate suspenda dreptul de a conduce”, a declarat Mircea Eșanu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Potrivit oficialului, noul model de permis, intrat în circulație începând cu 28 mai, include 46 de elemente de securitate și cod QR, ceea ce permite verificarea instantanee a documentului inclusiv în afara granițelor țării.

La nivelul Uniunii Europene nu există o limită maximă unică de vârstă pentru conducătorii auto. Cu toate acestea, în numeroase state membre, după împlinirea vârstei de 70 de ani, permisele de conducere au o perioadă de valabilitate mai redusă și necesită reînnoiri periodice, însoțite de evaluări medicale.

Și în România există reguli speciale pentru șoferii vârstnici. Astfel, conducătorii auto care au împlinit 70 de ani trebuie să își reînnoiască permisul o dată la cinci ani, în timp ce persoanele care au depășit vârsta de 80 de ani trebuie să efectueze această procedură la fiecare doi ani. Aceste măsuri au rolul de a verifica periodic aptitudinile medicale necesare conducerii unui autovehicul și de a crește siguranța rutieră.